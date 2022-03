OVO JE RAZLOG! Matejina sestra se oglasila za PINK.RS i otkrila zašto Matijević ne želi vezu sa Anđelom! Evo šta ona misli o NESUĐENOJ SNAJI!

Otvoreno!

Za portal Pink.rs se oglasila rođena sestra Mateje Matijevića, Marija Matijević, koja nam je otvoreno ispričala svoje mišljenje o potencijalnoj snaji Anđeli Đuričić. S ozbirom da ona svog brata najbolje poznaje, Maša je za naš portal govorila o činjenicama koje Mateji najviše smetaju kod Đuričićeve.

Podsećanja radi, Maša je nedavno postala majka dečaka Viktora koga je dobila sa bivšim zadrugarom Filipom Reljićem, te se zbog privatnih obaveza ne oglašava za medije, ali ovog puta je napravila izuzetak i za portal Pink.rs progovorila o ljubavnoj aferi svog brata koja se dešava pred kamerama najgledanijeg rijaliti šou programu u regionu "Zadruga 5".

- Anđela deluje kao jako fina devojka, ali njen način komunikacije sa Matejom je pogrešan jer je on opečen iskustvom iz "Zadruge 3". Mislim da kad bi ona malo promenila način obraćanja, manje skičanja i vriskanja da bi moglo i doći do pomirenja. Čini mi se da mu se dopada, ali ona je pogrešno protumačila njegovu nameru. Do kraja ima još tri meseca tako da može svašta da se desi unutra - izjavila je rođena sestra Mateje Matijević.

Autor: N.Vasiljević