NJEN PORNO SKANDAL JE TRESAO REGION! Eksplicitni snimak se munjevito širio, a onda je usledio novi PAKAO! Evo kako danas izgleda! (VIDEO)

Pevačica se više ne osvrće na glasine!

Pevačica Sanja Stojanović proslavila se učešćem u muzičkom takmičenju na televiziji Pink. Iako je imala odlične nastupe i dobro peva, ipak je publika pamti najviše po eksplicitnom snimku koji je svojevremeno procurio u javnost.

Sanja nije srećna što je publika i dalje povezuje sa tim.

- Generalno ta afera, komentari i medijski naslovi oko iste prate me čitavih 15 godina. Sve mislim proći će nekada, jer ima toliko stvari koje su mi se izdešavale, ali eto, to “moje” je tako upečatljivo, a ujedno i toliko dosadno, da mi je postalo strašno. Izlizana je priča, ja to ignorišem, više se ni ne iznenadim kad pročitam takve naslove, gotovo svi su isti – ističe Sanja.

Nakon ovog skandala, povukla se iz javnosti više od decenije, a nedavno se vratila na muzičku scenu. Tada je sačekao novi medijski skandal oko njenog razvoda, a pisalo se da ju je muž izbacio na ulicu sa dvoje dece.

- Na to je stavljena tačka i ne bih uopšte da promovišem svoj razvod, već sebe i svoje pesme. Sve što je završeno, čemu je definitivno kraj nema potrebe da produbljujemo”, kaže i otkriva da ima novi problem – zbog korone ne može da nađe novog dečka.

- Ova korona je sve zakomplikovala, svi sedimo u kućama, niti možeš koga da upoznaš, niti da vidiš. Ne rade nam kafići, ne rade ni bioskopi, bar neko da me vodi u bioskop (smeh). Ja se nadam da će proći sve ovo, da se uljudimo. Ograničenja mi je preko glave – zaključila je.

Nakon tog skandala usledio je još jedan problem. Naime,ona je morala da izvadi iz usana biopolimer koji joj je stavljen prilikom prethodne, loše urađene intervencije.

Sanja se tada oglasila na svom Tik Tok nalogu pa je istakla da su joj konci skinuti.

- Konci su skinuti, otok je prisutan još uvek, usna mi trne, nemam apsolutno nikakav osećaj. Rekli su da ću nakon mesec, mesec i po dana videti rezultate - oglasila se pevačica nakon nekog vremena.

Autor: M.M.