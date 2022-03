OBRT! Nada Topčagič osula paljbu po bivšoj ljubavnici Miroslava Ilića, pa se IZVINJAVALA: Tvrdila da Devin nije njegov sin, pa se predomislila!

Pevačica kao i mnoge kolege smatra da je folker otac sina Mirjane Antonović, Devina.

Već 14 godina traje suđenje između pevača Miroslava Ilića i njegove nekadašnje ljubavnice Mirjane Antonović, a sve kako bi ona dokazala svoje tvrdnje da je pevač biološki otac njenog sina Devina.

Iako Mirjanu mnogi sa naše estradne scene podržavaju, pevačica Nada Topčagić rekla je nedavno kako smatra da Ilić nije Devinov otac.

- Ma, ja znam Miroslava. On je u celoj ovoj halabuci kao prase u njivi koga svi jure da uhvate kako bi nešto priznao. Nas dvoje smo tu isti, i dobri na hleb da nas mažeš i neka vrsta budala. E, pa sad neću da priznam pa da mi život zavisi od toga, nema šanse. Neću makar ceo svet da se okrene naglavačke. Plus, smatram da on nije njegov sin. Mi smo u to vreme puno radili zajedno i sigurno bih nešto čula, a nisam. Mislim da oni nisu ni bili zajedno, tako da mislim da on ni nije njegov sin - rekla je ona za Svet i dodala kako gleda na Mirjanu.

- Čekaj, ti svesno uđeš u neku šemu ili romansu sa čovekom za kog znaš da je oženjen, da ima porodicu. Ostaneš trudna, pa valjda rađaš dete sebi, zato što želiš, a ne posle 30 godina da ti juriš nekog da prizna dete, i ne odustaješ. Ja da imam ćerku kao što je ta žena, rekla bih joj, ćuti, pokrij se ušima i ne izlazi iz kuće. Kad ne znaš dostojanstveno da se ponašaš do kraja. Ne znam šta očekuju uopšte. Da Miroslav prizna tog sina i šta? Pa, on i sin se ni ne poznaju. Ti ćeš na silu da nateraš nekog da te voli i bude ti otac - poručila je Nada, a nekoliko dana kasnije, Mirjana Antonović je na svom Fejsbuk profilu otkrila da ju je Topčagićka pozvala i da se izvinila zbog ovih reči.

- Dragi prijatelji, ovih dana smo se iznervirali povodom izjave Nade Topčagić. Jutros rano me je Nada nazvala, priznala mi da je u afektu sve te stvari rekla i izvinila se. Kaže da veruje da je Devin sin Miroslava Ilića pošto liče jedan na drugog i da joj je žao što je tako bez veze lupila - napisala je Mirjana.

Podsetimo, Mirjana i Miroslav su se tokom ove nedelje dva puta našli na sudu. U Palati Pravde u Beogradu donet je konačan sud o ovom slučaju, međutim, to još uvek nije saopšteno Mirjani i Miroslavu, pa ni javnosti.

Nakon što su napustili sud, Mirjana se sa advokatom Vilijamom Paspalovskim obratila prisutnim medijima, među kojima je bio i 24sedam, dok je pevač pobegao sa advokatima na izlaz kroz garažu kako bi izbegao brojne medijske ekipe.

- Nezadovoljna strana ima pravo da podnese žalbu Apelacionom sudu. Kada bude stigla, možemo samo da vas obavestimo da je doneta prvostepena presuda, i ono što zakon kaže - ili je usvojen tužbeni zahtev ili odbijen. Znamo samo da je postupak okončan - istakli su oni tada između ostalog.

Autor: M.M.