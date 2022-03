DARKO LAZIĆ OSUĐEN NA GODINU DANA USLOVNE KAZNE?! Zbog ovoga mu preti ROBIJA, a evo šta kažu Barbara i bivša žena Ana Sević!

Spekuliše se...

Vest da je pevač Darko Lazić osuđen na tri meseca zatvora i godinu dana uslovne kazne odjeknula je u medijima.

Navodno Darko godinu dana mora da poštuje naredbu da svakog petog u mesecu bivšoj ženi Ani Sević redovno plaća alimentaciju, pišu mediji. Povodom ove tvrdnje oglasila se Darkova verenica, pevačica Barbara Bobak.

"Notorna laž", poručila je kratko Barbara Bobak , dok se Darko povodom ove teme nije oglašavao.

S druge strane, pevačica Ana Sević za medije je potvrdila vest kao tačnu.

Podsetimo, Barbara je nedavno govorila o tome kako je Darko iz korena promenio život.

"Darko je sam konačno rešio da povede računa o svom zdravlju. Vadio je kriv, i rezultati su mu malo bez veze zbog noćnog života, svega. Sad mora da trenira, izbaci toksine, da promeni ishranu. Ultrazvuk je ok. Ali po preporuci lekara mora da povede računa. On je zbog zdravlja promenio način života, ali je lakše da se kaže da je to zbog Barbare. Mnogo sam jaka i uticajna, šta ću", pričala je Barbara.

Autor: M.M.