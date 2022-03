EVO REZULTATA ANKETE! OVAKO STE VI GLASALI: Oni su NAJPOSESIVNIJI u Beloj kući! (FOTO)

Evo ko je, po vašim glasovima, najposesivniji zadrugar!

Danas su u Beloj kući, zadrugari birali NAJPOSESIVNIJU osobu među njima. Dosta se o tome polemisalo za crnim stolom, čak su izbijali i razni sukobi. Pravo glasa imali ste i vi, a evo su i rezultati vašeg glasanja.

Prvo i najviše mesto u ovom glasanju, zauzela je Miljana Kulić. Da li je ovo zbog njenog odnosa sa Lazarom Čolićem Zolom ili je u pitanju njen sadašnji odnos sa Nenadom Macanovićem Bebicom, ostaje nam da saznamo večeras.

Na drugom mestu, odmah ispod Miljane, našla se Dalila Dragojević. Ona je u više navrata samu za sebe govorila da je posesivna, a i kroz odnos sa Filipom Carem uviđa se ta njena posesivnost, pa je to onda definitivno jedan od razloga što se i ona našla na ovom mestu.

I treću poziciju, zauzela je Anđela Đuričić. Ona je već nekoliko dana u brutalnom sukobu sa Matejom Matijevićem, za kog je priznala da joj se dopada od prvog dana, ali da joj je on davao lažnu nadu u njihovom odnosu. Na samom početku, Anđela je bila dosta posesivna kada je on bio prisan sa ostalim zadrugarkama, tako da se može pretpostaviti da je to jedan od razloga što su i nju, prepoznali kao posesivnu zadrugarku.

Autor: N.Žugić