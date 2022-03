'MNOGE JAVNE LIČNOSTI SE BAVE CRNOM MAGIJOM!' ŠOK INTERVJU Jovane Jeremić! Voditeljka iznela tvrdnje, koje će javnost ostaviti u čudu: Svi su poludeli!

Razvezala jezik!

Jovana Jeremić odlučila je nakon razvoda da ode sa ćerkom i prijateljicama na zimovanje.

- Posle 13 godina sam došla na skijanje. Skijam kao zmaj, to je prirodan talenat. Nemam strah, a kad nemaš strah ideš samo napred i u životu nemam strah kada donosim odluke koje nisu popularne. Skijanje se nikad ne zaboravlja, kao kad ne zaboraviš kada te je neko z*jebao u životu. Ja sam sve svoje karijerne stvari ostvarila, vodim najgledanije jutro. Sada želim da budem hedonista i da radim u životu sve stvari koje do sada nisam i da doživim nešto što sam preskočila u odnosu na svoju generaciju, jer sam morala da radim i učim da bih mogla da preživim, jer sam se mnogo mlada osamostalila i otišla od kuće. U budućnosti to se odnosi i na odabir partnera, biće sigurno neko ko će moći sve to da isprati i neko ko će moći da me podrži u tome, da na prvom mestu budem srećna i zadovoljna i ništa drugo - rekla je Jovana za Svet.

Najavljivala si selidbu. Kada ulaziš u svoj stan?

- Živim sa bratom i snajkom, to će ostati tako do moje naredne odluke i do momenta kada se budem uselila u stan sa nekim čovekom s kojim ću živeti. Jednostavno meni ne prija samoća, sve ovo drugo sam ostvarila, ali ne mogu da živim sama sa Leom. Prvo to je neizvodljivo, želim da ona ima i figuru muškarca u svom životu, a ovde ima mog brata i sina mog brata!

Je l' si opremila tu nekretninu, da li je izdaješ?

- Opremila sam, tu je stan, najbitnije je da je tu.

Jedna si od retkih koja je nakon razvoda izašla iz sudnice i rekla 'Bilo je divno, super se osećam', kao da si se upravo udala, a ne razvela...

- Ljudi koji izađu pognute glave su oni koji ne znaju šta hoće od svog života. Ja sam svoj brak želela da okončam mnogo ranije. U septembru sam otišla iz zajedničkog stana gde smo živeli, zato što smo Voja i ja okončali priču kao prijatelji. Tu niko nikog nije prevario, niti povukao neki pogrešan potez, jednostavno drugačije vidimo naše živote u budućnosti. Nisam nikoga prevarila i to treba da bude primer ljudima koji u budućnosti planiraju razvod. A, ne da varaju svoje žene i da budu u nekim lažnim brakovima, a devedeset posto je takvih oko mene. Varaju svoje žene, ponašaju se nemoralno, čak poštene žene pokušavau da uvuku u neke njihove malverzacije pa dobiju po nosu. Onda vide da postoje žene koje ne žele nikome da budu švalerke, koje drže do sebe i imaju svoj identitet i integritet. Posebno sada kada sam se razvela, nailazila sam na takve neke stvari da jednostavno moram da kažem dva pravila koja imam u svojim privatnim odnosima, prvi je da nikada ne varam, a drugi je da nikad nikom nisam švalerka. Ovo je jedna vrsta apela oženjenim muškarcima. Svako ko mi bude slao poruke ljubavne neka prestane to da radi jer ću u suprotnom pomoć zatražiti od njegove supruge.

Znači imaš mnogo udvarača?

- Imam i hvala Bogu za sada su slobodni, a u početku su bili zauzeti.

Jel' te zabavlja sve to, udvaranje, muvanje?

- Da, zato što se stvarno osećam kao tinejdžerka i takva ću biti do kraja života. Uživam u tome, jer sam preskočila taj neki period od dvadesete do tridesete u borbi za pozicijom gde sam sada. Ovo je pravi period da živim onako kako je trabalo ranije. Puno sam se žrtvovala, nisam videla svet, ništa dalje od Srbije, pa ni Srbiju čak. Bila sam jako zauzeta i bila sam najblaže rečeno zatočenica nekih svojih ambicija. Sada živim drugu mladost, ali mnogo zrelije, jer tačno znam šta hoću i ne pravim greške. Sve što sada dođe, a da je kvalitetno u redu, a da ne dođe opet u redu, jer sam sve što je trebalo do sada ostvarila, ništa više ne moram.

Od Voje nisi tražila alimentaciju nakon razvoda?

- Nisam. Ja sam takva uvek bila, jednostavno tako sam izabrala. Ne kajem se, velike žene u najtežim momentima odigraju kao velike, jer one jesu velike i to će vreme pokazati.

Nedavno smo imali priliku da vidimo kako roniš suze zbog čestitke ćerke Lee, je l' često plačeš, da li je Lea tvoja najslabija tačka?

- Istina je, to mi je najslabija tačka. Dirne me to kada postanem svesna da Lea odrasta i da ja pored sebe imam jedno novo biće koje sve razume i sve zna, i koja će brzo biti meni najbolja drugarica u svemu i najbolji partner u svemu. Teško me neke stvari nateraju da plačem, jer sam dosta plakala u prošlosti. Mislim da ljudi nisu svesni koliko sam plakala da bi bila ovo što sam danas. Povredi me kada me razočaraju neki ljudi kojima sam verovala, bliski prijatelji, kada pokušaju da se igraju sa mojom inteligencijom i emocijama.

Da li si kroz karijeru dobijala neke pretnje ili ucene?

- Desilo mi se relativno skoro. Ja nisam osoba koja je promiskuitetna i nisam osoba koja ima te afere, lažem, mažem, varam, švalerka sam nekom i ljubavnica. Desilo mi se da su po svaku cenu hteli da mi nameste neku aferu za koju ja nemam pojma. Oko nekog političara koji je bio kod mene u jutarnjem programu, koga sam videla tri puta u životu. Prvi put mi se desilo da dođem u situaciju da me oblepe nekim etiketama, a da ja ništa ne uradim, zato što nekom smetam. Od toga nije bilo ništa, jer nije istina i nije bilo dokaza.

U ljubavnu aferu?

- Da. Pokušali su, ali kod mene je sve bilo transparentno. Ja sam starinski kov. Kod mene nema tih vrsti senzacija na koje su navikli kod drugih žena sa javne scene. Sebi ne komplikujem život. Najluđe što od mene mogu da vide jeste ono što prikažem u jutarnjem.

U emisiji si nedavno ugostila ljude koji se bave vlaškom magijom. Da li se plašiš iste?

- Pa ne, ja sam hrišćanka, postim i dosta verujem u Boga. Imam taj nevidiljivi štit i ne razmišljam o tome, iskreno.

Poznato je da se dosta ljudi sa estrade služe crnom magijom, da li si razmišljala da ti neko radi o glavi?

- Time se bave oni koji nemaju moć, pa na veštački način pokušavaju da proizvedu takve stvari. To će im se kasnije obiti o glavu. Znam mnoge javne ličnosti koje se bave crnom magijom, ali sve su poludele na kraju. Od toga se poludi, vraća se to kao bumerang.

Autor: M.M.