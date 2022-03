RASKRINKANI DO SRŽI! Mensur progovorio o najbolnijim trenucima u životu sa Minom! Vrbaški iznela detalje o njihovim sukobima, a onda sasula ovoj zadrugarki SVE U LICE! PLJUŠTALE UVREDE NA SVE STRANE!

Burna noć je za nama.

Prethodnu noć na velelepnom imanju obeležio je ulazak voditelja Milana Miloševića u Belu kuću zbog emisija "Izbor potrčka" i "Pretres nedelje". Naime, Milan je nikad spremniji došao da sa zadrugarima porazgovara o gorućim temama u Beloj kući.

Na samom početku emisije zadrugari su komentarisali podelu budžeta ovonedeljnog vođe Mine Vrbaški. Među prvima je ustao Stefan Mihić. On je odmah napao Minu zbog podele ali i sukoba koji su imali tokom podele. Naime, Mina je rekla Mihiću da se zna šta je on radio pre Zadruge a on je odmah krenuo da napada Minu kakva je devojka.

Mihić je nakon toga krenuo da vređa i Miljanu Kulić, ali i još neke zadrugarke. On je konstantno vređao zadrugarke i ponižavao ih pa je zbog toga ušao u sukob sa Lepim Mićom.

Miljana Kulić je isto komentarisala Mininu podelu, pa se osvrnula na komenarisanje Nenada Macanovića Bebice. Naime, Miljana je branila svog dečka, a na sve načine ponižavala Minu.

Marko Janjušević Janjuš je ustao da odgovori na prozivke Dejana Dragojevića, pa se osvrnuo na to da njega konstatno gleda Dejanova devojka Aleksandra Nikolić i Janjuš smatra da je ona zaljubljena u njega.

Usledilo je komentarisanje ankete za najposesivniju osobu. Treće mesto je zauzela Anđela Đuričić. Mateja Matijević je prokomentarisao Anđelino treće mesto:

Nekolicina ljudi je danas navela za najposesivniju osobu i moram priznati da jeste to istina. Osetio sam to i na svojoj koži, jasno mi je stavila do znanja da želi da samo sa njom provodim vreme u kući. Takva je i kada su i prijateljstva u pitanju, a i taj neki ljubavni odnos. Pokazuje takođe i ljubomoru, ne samo posesivnost, kod nje je to baš izraženo, mislim da je sa pravom na tom mestu gde jeste. Iskreno, njeno ponašanje mi je često više smetalo nego prijalo. Mi nismo bili u vezi, imali smo neki čudan odnos, ne znam ni kako bih ga prokomentarisao... - govorio je Mateja.

I ja sam danas navela Anđelu. Moram priznati da svi meni bliski ljudi imaju tu dozu posesivnosti, ali ja to ne gledam na isti način kao i drugi. Nije to toliko loše, ali sa druge strane, može da preraste i u bolest. Vidno je da želi da muškarac u koga je zaljubljena bude pored nje i oseća se to kod nje... Od silne zaljubljenosti i straha da ga ne izgubi pravi greške. Poradila bi ona na tom odnosu, priznala mi je... Da bude sigurna u njega i da zna da joj neće dati lažnu nadu, promenila bi mnogo toga. Ja sam je posavetovala da pusti vreme i da ostavi da stvari idu same od sebe. Videla sam da i Mateji nedostaje Anđela i ovako i kao prijatelj... Volela bih da budu bliski na bilo koji način, pa makar i kao prijatelji. Ona ima samopouzdanja, ona je devojka za primer. Takođe je fenomenalan prijatelj, ja to najbolje znam... - govorila je Dalila.

Ja bih se složila sa Matejom i Dalilom, imam strah od gubitka osoba, ja bih osobi koju sam pustila u svoj život dala 300 puta više od sebe. Da sam bila više zaljubljena, ja ne bih bila tako posesivna... Ja sam njemu rekla još u decembru da sam bila zaljubljena u njega, ja sam spavala u rehabu i hotelu, mesec dana, raspadala sam se u sebi. Sada me je mnogo više povredilo nego tada sa onim što je ponudio - rekla je Anđela.

Drugo mesto je zauzela Dalila Dragojević. Naravno Dalilino drugo mesto je komentarisao Filip Car:

Posesivna je u svim situacijama, naravno i u prijateljskim a i ljubavnim odnosima. Njena nepoverljivost samo pojačava taj osećaj i često ne može da se obuzda. Takođe, ja imam tu manu, ne može to biti vrlina. Nekada ume da bude dobro jer se kroz to vidi da partner nije ravnodušan. Ona nije tipično posesivna, čak mislim da sam ja u tome tvrđi. Svesna je i sama te svoje osobine i eto gledaoci su to prepoznali. Kada nismo bili zajedno, na početku, tada mi je smetalo. Posesivnost i ljubomoru ne zameram toliko, jer sam ja isti takav i glupo je da joj to prebacujem... Očekivao sam je na tom mestu - rekao je Filip.

Ja sam takva i u prijateljstvu i u ljubavi, mene Matora dosta pogađa i ide mi na živce kada me stavi na ignor. Sve je to počelo kada je Anđelo ušao. Ona mene zaboravi kada napravi neku hranu i ne seti se mene. Ide mi na živce kada mi ne posvećuje pažnju, ja sam navikla da bude uz mene od početka, pričala sam joj ljubavne porbleme. Ja se uvredim i kada traži od nekoga nešto, a ja imam. Što se tiče ljubavi i tu sam posesivna. Nisam neko ko će na prvu da napravi haos, imala sam situaciju koju sam iskulirala i vidim da mogu da radim na tome - pričala je Dalila o svojoj posesivnosti.

Prvo mesto je zauzela Miljana Kulić. Njenu poziciju je komenarisao Lazar Čolić Zola, Miljanin bivši momak:

Iskreno, glasao sam i ja za nju. Svi znamo da je ona posesivna, takva je čak i prema osobama sa kojima nema odnos ili emociju. Pre neki dan me je ispitivala da li ćemo komunicirati, da li ću je zvati za omiljenu osobu ako budem gazda... Jasno je da želi da stupi u neki odnos sa mnom. Ta posesivnost nije dobra iz više razloga... Što se mene tiče, ona je najposesivnija osoba koju sam ja upoznao u životu! Slažem se sa gledaocima! - govorio je Zola.

Ja sam to i danas rekao, istina je. Takva je i sa mnom, ali i u prijateljstvima. Kada joj se drugarica ne javi ona je zove ponovo i ponovo. Kada meni zvoni telefon a to je jako često, ona mi ugasi telefon - rekao je Bebica.

Nije ova vezana za Bebicu, tu je on da je gura, posesivna je što se tiče Zole, ako joj neko ne da pažnju pet minuta, ona te odmah zove. Stalno traži da se priča i tako. U njenom slučaju nije to loša osobina jer ona voli. Mislim da isključivo voli Zolu - rekla je Sandra.

Ja smatram da sam posesivna i u prijateljstvu i u ljubavi. Kažem Nenadu da se druži da ljudima, a prija mi da je tu. Kada razgovara sa majkom, ja mislim da priča o meni, zvoni mu telefon non stop... Ja ispadam posesivna kada kažem da Zola gubi honorare zbog spavanja, u vezi sam takođe bila. Što se tiče instagrama i gole slike, profil mi je bio hakovan, i zvala sam čoveka da ga vrati i to je koštalo - pričala je Miljana.

Nakon toga je došlo vreme da MIna odabere svoje potrčke. Ona je odlučila da na te pozicije stavi Marka Janjuševića Janjuša i Aleksandru Aleks Nikolić.

Neću da se igram, biću odmah direktna i konkretna. Kroz ovo želim da budem 1:1, žao mi je što će osoba koja me voli možda biti malo zbunjena, ali nadam se da mi neće zameriti. Moji potrčci su Aleks i Janjuš. Ovo moram da vratim i nadam se da će me on razumeti. Aleks je napolju bila sa mojim dečkom dok je on bio sa mnom i čak ga je pitala da li je ispala fer prema meni... Posle svega sam ubeđena da sve što radi sa Dejanom ovde, folira! - šokirala je sve svojim izlaganjem.

Ja jesam upoznala tvog dečka, ali nikada u životu ga više nisam videla ili bila sa njim. Ja nemam problem da kažem sa kim sam bila i šta sam radila. Nikada nisam bila sa njim! Videla sam ga kad sam bila sa Anđelom, bio je i Ša tu... Samo sam ga tada videla. Ja sam igrala zbog Miće, ja Janjuša ni ne vidim. Nismo se gledali. Znala sam da je preko puta mene ali ne mogu ja da se sklanjam... Mislim da je više gledao u Anu dok je igrala nego u mene. Jedini razlog mog đipanja je Mićino veselje, on je moj najbolji prijatelj u kući i želela sam da ispoštujem. Okej, ja sam kriva što sam igrala... Jasno mi je da to tako može da se poveže, ali ja znam šta je istina, nemam potrebe da se pravdam. Ovo što Mina kaže za dečka je totalna budalaština! To da ja foliram sve sa Dejanom, ja bih bila onda vrhunska glumica. Ne mogu toliko meseci da se foliram. Nije mi problem, ići ću u izolaciju, nije mi problem - govorila je Nikolićeva.

Nakon što je odabrala potrčke, Mina je za omiljenu osobu izabrala Anđela Rankovića.

Spavaću u boksericama samo i bez majice. Odlučio sam da uđem ovde podgojen da bih mogao da smršam. Mi smo imali i prošle godina ovakav odnos, ona meni uvek prija dok je normalna, za sada jeste. Ja sam nju savetovao i prošle godine kada je bila tu, uvek mi je prijala i eto to je to - rekao je Anđelo.

Usledio je Pretres nedelje. Milan je pokreuo temu ulaska Mine Vrbaški, ali i odnosa nje i Mensura Ajdarpašića:

Ne brinem se oko toga šta ona priča, ja ne verujem nikome. Minu ja odlično poznajem, ona je jedna od najvećih spletkara ikada, ona voli da laže i maže, dok smo bili u vezi svašta je i meni radila. U tom trenutku nisam mogao da procenim njene loše namere, bio mi je prvi put, a ona je u tome maher. Ja sam jako povređen izašao iz veze sa njom, ona to odlilčno zna. Mi smo se razišli, posle je ona došla ovde. Ja nju nisam ni prevario, ni obmanuo ili povredio da bi me toliko sabotirala... Kada me je zvala napolju, mogao sam samo da pretpostavim šta ja htela. Pljuvala me je, sabotirala, govorila ružno, dok sam ja ćutao i nikada je nisam komentarisao... Mnogo puta su me novinari zvali, nikada nisam hteo ružnu da kažem... Ne mogu sada da tvrdim šta je njen cilj, jer zaista ne znam o čemu se radi. Samo mi je krivo što ima nesuglasice sa Milicom, ali mi je jasno jer je ipak ona nju prva spominjala, stvarno jeste. Milica je mlada, svašta je preživela ovde i normalno je da ne može da bude ravnodušna. Njoj je ovde previše tenzično, jako jke mlada za sve ovo. Zato ja i trpim pritisak od strane nje... Ja sam nepoverljiv prema svemu, takav sam. To što se priča o Milici, mene ne zanima. To da li je ona gadna, prljava ili 'slinojed', ne zanima me, ona je moja, ja je volim i to je moja stvar. Ja sam došao ovde da zaradim, ako nisam uspeo, nisam... Bio sam besan kada sam izašao iz treće sezone, jer sam mnogo grešaka napravio, izašao nezadovoljan, ovoga pita sam želeo da promenim mnogo toga... To što pričaju da sam izgubio novac zbog nje, ako ne uzmem ono što sam zaslužio, nema veze, meni pare nisu toliko važne. Nisam takav tip. Ja stvarno nju volim i stalo mi je do nje, ali u afektu kažem svašta... Što se tiče Mine, mnogo sam povređen bio od strane nje. Ona kada je otišla od mene, i bila u kontaktu sa mojim drugom. Mi smo toliko bili bliski, da sam ja mislio da se mi nikada nećemo rastaviti. Nisam nikada razmišljaju o kraju, bio sam zaluđen njom! Dobio sam poruku jedne večeri, dva dana nakon našeg raskida, od jedne osobe koja radi sa Matorom. Rekla mi je da je bila pozvana na rođendan, pa da navodno ide sa prijateljima, išla je po nekim taksijima... U jednom trenutku mi je stigao snimak - govorio je Mensur.

Sve je to okej, ali zašto ne kažeš zašto sam ja otišla iz Crne Gore? Posvađali smo se, slomila sam ti i telefon, ti si mene udario, bio ti je inspektor na vratima... Ljubomorisao si mi na ženu, svađe su nam bile krvave. Nisi me tukao, ali me jesi udario i šutirao u stomak. Zašto držiš moje slike u telefonu? Odlično znaš da je to istina i kod koga ti je telefon! - vikala je Mina.

Mene je uvredilo kada mi je stigao jedan snimak sa žurke, ona sa nekim dečkom bila, ja sam našao broj telefona od jednog lika koga sam zvao, on je meni napravio par snimaka sa splava, to me je tako zabolelo. Onda kada sam je gurnuo nogama u stomaka, to je bilo jer nisam hteo telefon da ti dam. Stefan je bio slobodan tada, bilo je 10 devojaka tu i više, mi smo tada bili zajedno ali nisam bili dobro. Naš prvi susret je bio ovde za Novu godinu. Ona zna koliko mi je ljubomorisala i šta je radila. Jednu noć me je blokirala, tu je bio haos... Niti si ti za mene, niti sam ja za tebe, možemo da budemo u poslovnoj saradnji kada je crni sto u pitanju. Ja nisam momak za nju, niti ona devojka za mene. Mina kada se zainati, ne bira sredstav, a kada hoće da te povredi, ide sve dublje i dublje. Gura iz problema u problem. Bili smo na jednom rođendanu, njoj se nabacuje jedna devojka, mi se tu posvađali, a ona se meni unela u facu. Ja sam je samo odgurnuo. Ja nju nisam u lance vezao, ali ona mi je rekla da želi kući, ja sam joj rekao. Dolazila je i policija, posle se povukla tužba, kazna je neka bila 150 evra. Njena majka je bila kivna na mene, kada je ona došla kod mene zato što je bilo nešto za neki posao u vezi koga se ja nisam slagao, a njema majka je rekla da ona ode ode mene. Mina je otišla od mene tada, mi smo napravili frku ni oko čega. Nakon toga je ona ušla u rijaliti. Mi smo se dogovarali, trebali smo da uđemo u rijaliti - nastavio je da priča Mensur.

Mina je nakon toga objasnila sve što se dešavalo između nje i Mensura, i otkrila ko joj je sve rekao da pomogne Mensuru.

Milica Veselinović je ustala da prokomentariše odnos Mine i Mensura:

Nemam ja potpuno poverenje u njega, jer me je već jednom ostavio jer sam bezobrazna. U redu je da me ostavi i da mu nešto ne odgovara, ali nije okej da on odmah uđe u neki odnos. Tada sam izgubila poverenje u njega is ada se svega plašim. Ušla je devojka koju je on najviše voleo, normalno je da ne mogu da budem ravnodušna. Ako je bio sa devojkom koja mu ništa nije značila, zašto mu se ne bio vratile emocije prema Mini... Milion razloga sam navela koji me plaše... Drago mi je što se Mina promenila, što sada ima cilj, što je izašla iz priče u kojoj je bila... Bavila se čime se bavila, prestala je da radi to što je radila... - govorila je Veselinovićeva.

U tom trenutku je Mensur vratio Mini poklon koji mu je Alma poslala. On je bio besan jer su mu poklon poslali preko nje.

Naredna tema bila je odnos Viki Mitrović i Marka Osmakčića. Naime njih dvoje su juče u toku dana imali brutalan sukob, koji su nastavilim i u toku preseka. Njih dvoje su jedno drugom uputili brualne uvrede, pa je obezbeđenje krenulo da ih razdvaja.

Strasti i odnosi u Beloj kući se iz dana menjaju. Zadrugari se svakodnevno svađaju i otkrivaju nove detalje iz života pojedinaca i zato nastavite da pratite najgledaniji rijaliti na TV Pink, a sve vesti o rijalitiju čitajte na portalu Pink.rs!

Autor: N.B.