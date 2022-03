OVO ĆE GA NAJVIŠE ZABOLETI! Stanija ŠOKIRANA Osmakčićevim ponašanjem, oglasila se za Pink.rs: Da bi bio gospodin, treba da BIRA DAMU

Ceni njegovu lojalnost!

Marko Osmakčić je u Zadruzi 5 od samog starta. On je na početku rijalitija bio samo u duštvu rijaliti zvezde Stanije Dobrojević. NJihovo prijateljstvo se svakodnevno dovodilo u pitanje jer je Marko u više navrata rekao da mu se Stanija sviđa, ali je ona postavila uslove prijateljstva. Družili su se do njenog izlaska, a Stanija je svom "pulenu", kako su ga zvali, objašnjavala kako da se bori u rijalitiju bez nje.

Nakon Stanijinog izlaska, Marko ulazi u vezu sa Viktorijom VIki Mitrović sa kojom od starta ima turbulentan odnos pun žestokih svađa i vređanja. Najžešći sukob desio se u ponedeljka kada je Marko nakon podele budžeta bacio VIki u bazen zbog sukoba oko novca.

Tom prilikom smo stupili sa Stanijom i zamolili je da nam prokomentariše turbulentan odnos Marka i Viki:

- Marko Osmakčić je bio moj najbolji prijatelj u rijalitiju. Bez obzira kakvo je njegovo ucešće otkad mene tamo nema, znam da je ostao po tom pitanju lojalan, a ja to najviše cenim. Uvek ima lepu reč za mene, tako da kako god se on tamo pokazao, uvek će imati moju podršku. Ne dopada mi se njegov izbor, jer ga pokazuje u lošem svetlu i iz njega izvlači ono najgore. Trebao je da ostane gospodin, a da bi bio gospodin treba da biraš damu. Čudni su mu izbori, a u životu je jako važno kakvog partnera biraš, jer on je ogledalo tebe. Marko je još mlad, i nadam se da ce naučiti iz svojih grešaka i sebi birati bolje u zivotu. Viki ne osuđujem, ona je takva kakva jeste, ali nije adekvatan izbor za njega. Moraće oboje da porade na sebi i svojoj sreći. Svako im želim sve najbolje i da našu svoj put. - rekla je Stanija.

Autor: J.Đ. / N.B.