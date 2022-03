OGLASIO SE NAKON SKANDALA! Čeda Čvorak prokomentarisao ŠOK SCENU iz studija!

Morao je da kaže šta misli.

Maja Marković i Čeda Čvorak, članovi nekada popularne grupe "Luna", posle mnogo godina od prekida saradnje našli su se oči u oči, ali ne zadugo. Maja je, najpre, dok Čeda nije ušao u studio, govorila o svojoj solo karijeri, te istakla da o pređašnjoj, tokom rada u grupi, sada ne razmišlja.

Kada se u emisiji, kao iznenađenje pojavio njen bivši kolega Čeda Čvorak, nakon čega je ona demonstrativno napustila stuido. Više o tome pročitajte u tekstu ispod.

- Danas sam bio izmanipulisan i to uživo. Odradila me bivša Lunina pevačica Maja. Ako su time avanzovali, nek im je alal - poručio je on.

