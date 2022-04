RAZVOD JE TRAGEDIJA: Dinča se zalaže za čuvanje BRAKA, a jednu stvar želi da mu žena AMINUJE!

Iznenadio sve!

Pevač Milan Dinčić Dinča (35) progovorio je na temu porodice i razvoda, ali i posla i još jednog deteta. Milan je pričao o svojim nastupima i otkrio gde najviše odlazi.

- Bio sam u Beču i Lincu, dobro je bilo na oba nastupa. Tokom letnje sezone smo svi mi, pevači, u Srbiji, a ostalo je po dijaspori - kazao je Dinča pred našim kamerama, pa otkrio šta misli o građenju karijere preko skandala.

- Od skandala se napravi reklama, mediji to isprate, svaka reklama je dobra. Nisam za skandale, al' ko hoće... - istakao je pevač, pa se osvrnuo na svoj brak, ali i sve češće razvode na estradi.

- Razvod je tragedija, svi bi trebalo da čuvaju brakove. Zalažem se za to da mi porodica bude na prvom mestu. Voleo bih da uskoro bude proširenja porodice, ako Bog da. Još samo supruga Jelena da aminuje treće dete i to je to - priznaje Dinča.

Autor: M.K.