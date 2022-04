'DECA ME PITAJU GDE JE DEDA MARINKO' Nikola Rokvić otvorio dušu pet meseci posle očeve smrti - bolno priznanje tera na suze

Vreme ipak ne leči baš sve rane.

Pevač narodne muzike Marinko Rokvić preminuo je u novembru, a kako priča njegov stariji sin Nikola Rokvić, ne prođe dan a da mu otac ne zafali. Takođe, Nikola priznaje da njegova deca stalno pitaju za dedu.

– Pitaju da, ali sve je to život, to je normalno, moramo da naučimo da živimo sa tim. Najponosniji sam prvenstveno na to kakav je bio čovek, otac, pevač i što je bio umeren i odmeren. Nedostaje mi svakodnevno – rekao je Nikola, koji je i novu pesmu posvetio ocu.

- Sad sam objavio “Besmrtnu pesmu” koja je posvećena svim ljudima koji su otišli i nama koji smo ostali. Verovatno ćemo Marko i ja da snimimo neke Marinkove pesme. Pored toga, spremam još dve, verovatno će u naredna dva meseca izaći obe, aktivan sam baš.

Autor: D.T.