DRAMA! Svi se pitaju zbog čega Jelena Pešić nije želela Anu Radulović na svojoj svadbi, ona odmah reagovala: NE ZNAM ZAŠTO NISAM POZVANA, TO JE PITANJE ZA NJU!

Šok!

Jelena Pešić i Mladen Vuletić venčali su se u jednom beogradskom restoranu, a njena koleginica sa RED televizije, Ana Radulović nije pozvana na venčanje.

Jelena je iz nepoznatih razloga odlučila da svoje kolege sa kojima je počela karijeru voditeljke i sa kojima je u kako se mislilo odličnim i prijateljskim odnosima, ne pozove na svadbu.

- Ne znam zašto nisam pozvana, nisam dobila pozivnicu. Mnogi su me pitali zbog čega, ali kako ja da znam? Mislim, to nije pitanje za mene, nije moja svadba, to je pitanje za nju - rekla je Ana.

Podsetimo, Jelena je u emisiju ''Pitam za druga'' koju je vodila sa Anom i Pandom upravo i upoznala Mladena Vuletića, a svi se pitaju zbog čega Pešićka nije želela Anu na svojoj svadbi.

Atmosferu sa svadbe pogledajte u videu ispod:

Autor: M.M.