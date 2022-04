'GAJIM RUŽE 15 GODINA!' MISICA UHAPŠENA ZBOG PROSTITUCIJE, A PREDSTAVLJALA SE KAO POSLOVNA ŽENA! Evo kako je Dajana Tripunović govorila o svom poslu!

Dajana je svojevremeno pričala od čega živi.

Slavica Dajana Tripunović (51), nekadašnja misica i pevačica uhapšena je pre nekoliko dana u velikoj akciji policije usmerenoj protiv elitne prostitucije.

- Slavica Tripunović uhapšena je u velikoj akciji u kojoj su pali i beogradska madam Jelena Jojić, menadžer Kaje Ostojić Dušan Banjac i unuk Ere Ojdanića, Nikola Anđelić. Slavica Tripunović i Martina Rajić, bivša učesnica Parova i Plejboj zečica, uhvaćene su na delu, ali su brzo puštene iz pritvora jer su privedene sudiji za Prekršaje i određena im je novčana kazna - rekao je izvor za Kurir.

Inače, Dajana je svojevremeno pričala od čega živi.

- Mnogo toga radim, ali moji poslovi nisu medijski eksponirani. Bavila sam se ugostiteljstvom, a ponovo bih volela da uđem u te vode. Dugi niz godina se bavim proizvodnjom ruža, imam staklenike sa ružama, i to već 15 godina. To je neki stalni posao - kazala je ona jednom prilikom za "Blic".

Dajana je tada navela i da njen sin Aleksa nije upućen u ono što je tokom života radila, a naročito u njenu muzičku karijeru.

- On sluša stranu muziku, uglavnom američku. To su prosto te generacije. On je u svetu sporta - kazala je tada.

Podsetimo, Slavica Tripunović 1993. godine postala je mis Jugoslavije i bila je poslednja lepotica koja je nosila tu titulu.Nakon toga lansirala je i pevačku karijeru pod umetničkim imenom Dajana, a poslednjih godina nije se eksponirala u javnosti.

Autor: M.K.