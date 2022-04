Tvrdi da mu je brat dečko za primer!

Nikola Anđelić, unuk Ere Ojdanića, uhapšen je zbog sumnje da ima veze sa elitnom prostitucijom, a Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu odredilo mu je pritvor. Sada se tim povodom oglasio Nikolin brat, Uroš Anđelić.

- Pa šta da kažem, sem da Nikola nema nikakve veze sa prostitucijom, a ni sa bilo kakvom vrstom kriminala to je sigurno 300%.. On je uvek bio vukovac u školi, ceo život se bavio sportom kao što već znate on je fitnes instruktor i normalno je da bude u kontaktu a lepim i zgodnim devojkama jer on sa njima radi, to mu je posao. Nikola se ne bavi tim stvarima, niti ima bilo kakve veze sa bilo kojom vrstom kriminala, nije on iz tog miljea - pa je dodao i dotakao se majčine reakcije:

- Nije što mi je brat ali on je stvarno dečko za primer, nikad nije imao problema sa zakonom, a majka ko majka, nervira se i plače po ceo dan, popila je lekove za smirenje i spava - rekao je on.

Inače, Era Ojdanić odmah nakon naših saznanja da mu je uhapšeni Nikola unuk, oglasio se za Kurir.

- Moram da stanem, kako ste čuli da je to moj unuk? Dečko je dobar, evo morao sam da stanem da me ne udari auto. Verujte mi, on je bez ijedne krivične prijave. Dečko za primer. Završio je DIF, fakultet, radi kao trener. Bavi se fitnesom. On je prvo dete moje ćerke. Moj prvi unuk. Kuku. Da je ovaj srednji Uroš pa da se ne iznenadim, ali ovaj nikad mrava nije zgazio - zaprepašćeno priča Era.

- On je meni rekao pre mesec dana: "Deda upoznao sam se sa Kajom koja je bila sa tobom u rijalitiju Veliki brat. Kaja je Užičanka moja. Ona me upoznala sa njenim menadžerom da je dobar momak i ako treba dedi neka tezga da mogu da računam na njega. Ja sam se zahvalio i rekao da nikad nisam imao menadžera. Rekao mi je da ga strašno cene i voli njegovo društvo. To je bilo sve što sam saznao - priča Era.

Folker od šoka jedva govori.

- Jao, ovo mi je teško palo. Ostao sam bez komentara. Nije da sam u šoku ne znam da izađem iz kola. On je u familiji Anđelić kao najbolje dete familije, tako se tretira. Sve je na vreme završio. Nije sklon narkoticima, to mogu ruku da dam, a ovo šta se desilo ne znam. Danas treba da izađu pred sudiju koliko znam. Dokazaće da nema veze sa tim da je makro, ja verujem da nema veze. A ako je kriv, neka odgovara. Brat je angažovao advokata. Nije da je lep, pametan, nego ne mogu da vam opišem - priča on.

Autor: M.K.