ŠOK! DARA NIJE ŠUTNULA 20 GODINA MLAĐEG TONIJA? Ova zgodna pevačica je kriva za njihov RASKID, mladi biznismen je MUVAO i PROGANJAO? (FOTO)

Veza Dare Bubamare i 20 godina mlađeg Tonija pukla je navodno zbog Sare Reljić na koju je mladi milioner još pre nekoliko meseci bacio oko.

- Toni i Dara su svakako bili pri kraju svoje veze. Mislim da su počeli da se hlade, pa je samo trebalo nešto da se desi da i zvanično okončaju. U tom momentu on je spazio Saru, počeo je prvo da joj lajkuje slike na Instagramu, pa je onda slao komplimente, razne emotikone sa srcima. Ali, čini mi se da od te priče nema ništa. Pošto mu nije odgovarala na svaku poruku, onda je došao i do njenog broja i tu nastavio da je obasipa lepim porukama. Jednom su se našli na piću u Parizu. Sara je tamo nastupala, a on pošto ima stan u Parizu predložio joj je da izađu u restoran i malo porazgovaraju. Pošto su bili u istom kraju, do tog pića i upoznavanja je izvanično došlo, ali se odnos nije dalje razvio, jer je Sara morala da se vrati u hotel kako bi se pripremila za nastup. Drugi susret se desio prošlog vikenda na Novom Beogradu, isto na kratko. Sa njegove strane se baš vide emocije, i on se njoj dopao, ali svakako Sara ne planira da se tek tako upusti u bilo kakav odnos. Sara je već dugo sama, i da je htela razne i avanture, mogla je da ih ima na svakom koraku, ali ona traži pored sebe zrelog, ozbiljnog muškarca. Iskreno, još nije s gurna koliko Toni može da ispuni njene uslove. Jedino što zna je da voli plave pevačice - ispričao je izvor.

Podsetimo, kako su mediji ranije pisali, Dara je navodno prekinula jednogodišnju vezu s Markom Dujakovićem Tonijem jer je mnogo ljubomorisao.

- Mnogo joj je ljubomorisao i zbog toga su se često svađali. Sve mi je smetalo, i kako se oblači i kakve slike objavljuje na Instagramu. I ko je zove dok je s njim. Dara nije mogla više da trpi ljubomoru i to što je Toni pokušavao da je kontroliše, pa je zato odlučila da je bolje da se rastanu - rekao je izvor blizak pevačici i dodao da "Dara nije mnogo patila posle raskida''.

Autor: M.K.