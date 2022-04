Novi skandal trese estradu!

Bivša učesnica rijalitija ''Zadruga'' i pevačica Sara Reljić, navodno je, kako pišu domaći mediji, bila jabuka razdora između folkerke Dare Bubamare i njenog dve decenije mlađeg dečka Marka Dujakovića Tonija.

Iako se u početku pisalo da je Dara ostavila Tonija, do medija su došle nove šokantne informacije. Tim povodom smo kontaktirali Saru, koja je potvrdila za Pink.rs da se više puta videla sa Tonijem, ali da se između njih ništa konkretno nije desilo, te da joj je rekao da u tom periodu nije bio sa Darom.

- Istina je da poznajem dečka i da smo izašli nekoliko puta, ali ništa više od toga, tako da je to to. Tada kad smo nas dvoje izlazili, on nije bio sa Darom u vezi, koliko znam. Barem mi je rečeno tako. Što se mene tiče, tu niko nikoga ni zbog koga nije ostavio - rekla je Sara za Pink.rs.

Podsetimo, kako su mediji ranije pisali, Dara je navodno prekinula jednogodišnju vezu s Markom Dujakovićem Tonijem jer joj je mnogo ljubomorisao.

