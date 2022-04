'DETE TE SE STIDI, NANEO SI NAM ZLO' Bivši muž optužio Kaju da mu je radila iza leđa sa MAKROOM, ona nije štedela reči: Čovek je fizički nasilnik!

Pukao joj film!

Nakon što je u medijima objavljena informacija da je uhapšen menadžer pevačice Kaje Ostojić, Dušan Banjac, koji je navodno osumnjičen za posredovanje u elitnoj prostituciji, za domaće medije oglasio se i bivši muž pomenute pevačice, Nikola Dragojlović, koji je rekao kako su Kaja i Banjac njemu iza leđa krstila dete i da im to nikad neće oprostiti. On je rekao i da nije iznenađen što je kum njegove supruge uhapšen i smatra da će klupko tek da se odmota.

Kaja Ostojić oglasila se na svom Instagram profilu povodom reči bivšeg muža, za koga nije imala ništa dobro da kaže.

- U prilog izjavama ovih nekih prikaza iz moje ružne prošlosti (veoma mladih i nezrelih godina), najbolje govori činjenica da njegovo dete, koje je "kukavički kršteno iza njegovih leđa", sa njim ne razgovara i drži ga na "blok-u". Sva zla koja je on naneo meni i mom detetu ne bi stala u ovaj tekst, neplaćene alimentacije sam bila spremna da mu oprostim, jer sam se sažalila nad njegovom tužnom sudbinom i životom provedenim u zatvoru, ali ću se sad postarati da se obratim tužilaštvu i za to i za šta god mogu. Čovek koji je osuđivani narko diler, čovek koji je proveo 15 godina života u zatvoru, koji se nikada nije brinuo o svom detetu, iako ja to nikad nisam branila, čovek koji je fizički nasilnik i samo je pitanje dana kada će i zbog toga biti iza rešetaka, priča i m,orališe, uzima u usta hrišćanstvo koga i te kako nije dostojan - napisala je Kaja na svom Instagramu i dodala:

- Ja ovde uopšte nisam bitna. Ono što je bitno i tragično je bolesna mržnja koju dotični gaji prema meni, umesto da mi bude zahvalan što je njegovo dete, bez dana njegove pomoći, sada jedna divna devojka, ispravna, odrasla u Belgiji, aktivna na sportu i trenutno na studijama u Americi. I da, ona se svog oca stidi, kao i ja, i upravo zbog toga sam u jednom trenutku svog života želela da prekinem svaki kontakt sa njim - napisala je Kaja na pomenutoj društvenoj mreži.

Da podsetimo, bivši muž Kaje Ostojić, Nikola Dragojlović, ovako je prokomentarisao hapšenje Dušana Banjca za domaće medije.

- Taj makro je na kvarno krstio dete iza leđa meni i mojoj porodici. Znao je da ja to nikad ne bih dozvolio. Za to krivim i nju. To je ozbiljan zločin. Dozvolila je da se otac njenog deteta, pravoslavac i neko ko je odrastao u zdravoj porodici oseća odvratno jer je jedan makro dete uveo u hrišćanstvo. Oboje su to uradili sramno i kukavički - tvrdi on.

- Moja bivša žena je godinama unazad blatila moje ime iznoseći u javnost laži. Sve moje greške u životu sam snosio i plaćao. Neke mogu da opravdam, a neke ne. Sa njom imam dete i često se osećam sramno jer je mnogo toga uradila nekorektno i kukavički. Verovatno da je zaboravljeno da je ona pored ove priče njenog kuma oko posredovanja u prostituciji napravila i velike greške u mom životu - poručuje Nikola.

Dragojlović je rekao i da će se uskoro čuti i ko je njegova bivša žena:

- Stvari sad izlaze na videlo. Imam potrebu da kažem da se ograđujem od bivše žene koja je veliki manipulator i neću da imam ništa sa stvarima koje sada izlaze u javnosti, a ove male "kurvinske" stvari samo su mali detalji u kompletnoj riznici dešavanja. Ja sam čovek svestan svoje pozicije, preživeo sam teških stvari, ali isto tako znam da posle kiše dolazi sunce, trenutno živim na relaciji Beograd-Zlatibor i planiram da pokrenem neka poslovanja u našoj zelji, a ona neka vodi računa šta radi i kako se blamira u životu druženjem sa makroima - zaključio je on.

Autor: M.K.