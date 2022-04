JOVANA JEREMIĆ DOBIJA POJAČANJE! Evo sa kim će voditeljka voditi JUTARNJI, a tek da čujete koje ime mu je dala! POTPUNI HIT! (FOTO)

Evo koga planira da dovede u studio!

Voditeljka jutarnjeg programa TV Pink Jovana Jeremić otkrila je da će već u narednoj emisiji imati novog pomoćnika. Naime, voditeljka planira da u studio dovede psa kojem će ime dati Šer.

- Od sledeće emisija pas će živeti sa mnom u studiju. Kupovaću mu najbolju odeću i hranu. Raspisala sam i konkrus za njegovo ime - istakla je Jeremićeva i dodala kako su članovi njenog tima odlučili da se pas zove Šer, jer Jovana sebe zove "kraljicom šera".

Inače, voditeljka Jovana Jeremić priznala je da je u svojoj emisiji više puta ugostila svoje bivše partnere.

- Moji bivši momci su izuzetno uticajni muškarci. Nikad ne otkrivam ko su, ali su veoma uspešni u svojim profesijama i moji veliki prijatelji danas, kao i ja njihov, za ceo život! Ne vraćam se bivšim ljubavima, ali kod mene se nikad ne zna kad će prošlost da postane budućnost! - rekla je Jovana za "Republiku".

- Neki bivši momci su dolazili kod mene u jutarnji program i niste ni primetili ko su! Obožavaju me, kažu mi: 'Ljubavi moja, draga moja.' I dan-danas to su čiste emocije. Mislim da ženama ne smeju da pričaju jer će one da dobiju kompleks! I ne treba da znaju - rekla je Jovana i objasnila da žena nikada sebi ne sme da dozvoli da bude ljubavnica:

- Mislim da su glumice većinom švalerke, a da se ne ljute, takav im je skor. Što se pevačica tiče, 90 odsto njih su srećno udate žene. Imaju po nekoliko brakova, nebitno, ali su srećno udate. Polazim od Zorice Brunclik, Kaće Grujić, Seke... One su sve porodične žene - rekla je Jovana.

