Nije ponosan na njeno učešće!

Aleksandar Šarac, otac učesnice pete sezone rijalitja "Zadruga", Milane Mimas Šarac otvorio je svoju dušu za portal Pink.rs i priznao da nije ponosan na učešće svoje ćerke pred kamerama najgledanijeg rijalitija u regionu. Takođe, on nam je priznao istinu o tvrdnjama da li će je sačekati ključevi od babinog stana po izlasku iz Zadruge. Ono što je nas najviše zanimalo jeste kako on gleda na njene ljubavne odnose sa pevačem Nikolom Grujić Grujom i Sandijem Kojić o kojima ovih dana priča ceo region.

Aleksandra smo na samom početku pitali kako mu se čini Mimino učešće pred kamerama najgledanijeg rijalitija i da li je ponosan na svoju ćerku.

- Ona se tamo samo igra sa njima, kada izađe napolje ni sa kim se neće čuti. Što se tiče one priče za babin stan, to je laž, ništa nije istina. Ja sam to već demantovao, ali vidim da se još uvek priča o tome. Zašto ona ima tu potrebu da se eksponira na taj način ja stvarno ne znam, mogu da kažem da je ja tako nisam vaspitao - počeo je priču Mimin otac, Aleksandar.

Na pitanje da li je ispratio najnovija dešavanja u "Zadruzi" kao i poljubac Mime i Sandija o kojima zadrugari neprestano polemišu, kao i da li podržava tu ljubav, Aleksandar nam je otkrio sledeće:

- Pratim dešavanja ali iskreno ne znam šta bih rekao. Svakako ovo sa Sandijem što se dešava je bolje nego sa Grujom. Hvala Bogu što se rešila njega. Mislim da je bila sa Grujom samo zbog rijaliti priče neke, o Sandiju ne znam šta bih rekao, ali meni je bitno samo da nije oženjen, svakako sam više za tu vezu nego da bude sa Nikolom - priznao je Aleksandar za portal Pink.rs

Autor: N.V.