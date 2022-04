DARA NAJAVILA TUŽBU, SARA SE PONOVO OGLASILA! Pevačice zaratile zbog momka, Reljićeva tvrdi: Ona je reagovala ishitreno, ja nikada ne bih...

Sve zbog njega.

Bivši dečko Dare Bubamare, mladi biznismen, Marko Toni Dujaković, bacio je oko na pevačicu Saru Reljić.Iako se u početku pisalo da je Dara ostavila Tonija, do medija su došle nove šokantne informacije da je došlo do razlaza zbog bivše učesnice rijalitija "Zadruga". Nakon toga, Sara je priznala da je nekoliko puta izašla sa Tonijem, ali da je on tada već raskinuo sa Bubamarom.

Dara se takođe oglasila ovim povodom i žestoko isprozivala Reljićevu. Kontaktirali smo mladu pevačicu kako bi prokomentarisala Darinu izjavu u kojoj joj je nazvala "pevaljkom" i navela da će zauvek pevati za 82 evra.

Mislim da je to rekla ishitreo i možda pomalo neupućeno u priču, zato je ubrzo i obrisala stori. Nema potrebe za tužbom jer ja stariju koleginicu nikada ne bih u lošem kontekstu ne bih uzela u usta. Ja nju jako volim, to se zna još od Pinkovih Zvezda. A sa Tonijem nisam imala ništa, osim par izlazaka. Svakako mi je rečeno da su oni raskinuli pre nego što sam pristala da izađem sa njim - rekla nam je Sara, a na pitanje da li je u kontaktu sa Tonijem, ona je kratko odgovorila:

Sa Tonijem se nisam čula par dana.

Imam svoj novi ljubavni život. Neke pevaljkice zaista misle da će preko mene biti uspešnije. Žao mi je, i dalje ćeš iako negde nastupaš, pevati za honorar od 82 evra. Ti mala pevko, budeš li me spominjala i lagala za momke iz moje davne prošlosti, popićeš tužbu - napisala je Dara na svom Instagram profilu.

