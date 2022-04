Komšinica koja dobro poznaje porodicu zadrugara tvrdi da čak ni cvećara u kojoj su se Miljana i on navodno upoznali - ne postoji!

O privatnom životu učesnika Zadruge 5, dečka Miljane Kulić, Nenada Macanovića Bebice mnogo se pisalo i pričalo, a teme koje najviše intrigiraju javnost svakako jesu njegov brak, odnos sa ženom i decom, kao i odnos sa roditeljima, koji je poslednjih godina narušen.

Ekipa našeg portala sad je stupila u kontakt sa Bebicinom komšinicom iz Koteža, koja je vrlo bliska sa njegovom majkom, a usledilo je nikad veće raskrinkavanje. Na samom početku razgovora, komšinica Macanoviča, koja je želela da ostane anonimna, otkrila nam je da cvećara u kojoj su se Miljana i on navodno upoznali - ne postoji!

- Oni ne drže nikakvu cvećaru, Nenadova majka je prodavala auto-delove u prodavnici. Ne znam u kojoj cvećari ga je Miljana upoznala, pošto je tako rekla. Ne znamo ni da ima tu firmu za klimatizaciju, njegov otac radi sa limom... Majka i otac mu drže četiri stana i to izdaju, posle planiraju da ostave to deci. Mi Nenada za godinu i po dana nikada nismo videli ovde, nije nikad došao kod roditelja, dok njegova žena redovno dovodi decu. Deca budu ovde za vikend, a on ih uopšte ne viđa. Žena mu je jako lepa, imali su veliku svadbu, ali im je brak brzo pukao. Niko ne zna zbog čega tačno, ali sumnjamo da je otišao put narkomanije. Priča se da im je brak zato i pukao. Oni su se rastali ubrzo nakon što su dobili decu... Cela ta priča je jako čudno - kaže komšinica Macanovića iz Koteža za Pink.rs i dodaje:

- Nenadova majka mi je rekla nekoliko puta da ne viđa sina, da je on otišao svojim putem... Baš juče mi je rekla kako je ćerke obezbedila sa stanovima, a muškarci neka se snalaze sami. Dakle, nisu mi ništa ostavili. Njegova majka je utučena mesecima, smršala je mnogo u poslednjih nekoliko meseci, baš loše izgleda. Koliko znamo oni nisu nikakvi investitori. Majka mu je divna žena. Svima u komšiluku je bilo sumnjivo što ne viđaju Nenada da dolazi kod roditelja - rekla je ona i dodala:

- Ceo komšiluk je šokiran što je Nenad sa Miljanom. Njegova porodica i cela familija je drugačija, oni su normalni ljudi, nisu iz te priče. Ne možemo mi da znamo šta se krije iza zatvorenih vrata. Nenadove sestre su normalne, vredne devojke.

