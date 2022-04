NOVI ŠOK! ZBOG OVE PEVAČICE JE RAZOTKRIVENA AFERA ''ELITNA PROSTITUCIJA'': Orgijanje koštalo 1.000 EVRA, a evo koliki je procenat Dušice Grabović?!

Isplivali novi detalji!

Pevačica Dušica Grabović umešana je navodno u slučaj organizovane prostitucije zajedno sa Duškom Banjcem, piše S. Telegraf.Otkako se pročulo za veliku akciju policije u kojoj je uhapšeno 29 osoba u Beogradu koje se sumnjiče da imaju veze s elitnom prostitucijom, ne prestaju da isplivavaju novi detalji i imena, a kako saznaje "Republika" iz MUP, u organizovanje susreta s bogatom klijentelom umešana je i Dušica Grabović.

Naime, pored makroa Duška Banjca, koji je podvodio devojke zajedno s Nikolom Anđelićem, neke od prostitutki koje su uhvaćene na delu otkrile su u policiji da im je i navodno Dušica nabacivala klijente.

- Uzimala je 30, 40 posto od ukupne dogovorene sume, koja se obično kretala oko 1.000 evra - rekla je jedna od devojaka prilikom saslušanja.

- Devojka koja je uhvaćena u akciji policije je posle kraćeg odbijanja da progovori, na kraju, sve ispričala o makroima. Pored imena koja su prva isplivala, pojavila su se i nova, pa se tada saznalo i za Dušicu Grabović. Devojka koja je saslušavana gledala je fotografije osumnjičenih za organizovanje prostitucije, pa je na jednoj prepoznala Dušicu. Rekla je da je ona uzimala dobar procenat od toga. Njoj je išlo 30 ili 40 posto zarade, a to nije mala suma - priča dobro obavešten izvor za pomenut medij.

Devojka je objasnila do detalja kako je radila za pevačicu, pa je otkrila da je ona imala devojke koje rade za nju, a koje nisu javne ličnosti.

- Retko su se viđali uživo, Grabovićka je često na putu i van zemlje, pa je samo tražila da joj se prebacuju pare posle obavljenog posla. Dušica je najviše radila sa starletama, mnoge su rijaliti-zvezde, ali ima i dosta onih koje i nisu poznate javnosti. One su poslove ugovarale za manje cene, ali su same pristajale na to. Od njih je Dušica uzimala oko 20 posto od zarade - zaključuje sagovornik.

Autor: M.K.