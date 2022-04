DOBRO SAM PROŠLA, KAMEN JE BIO OŠTAR: Snežana Dakić otkrila sve detalje JEZIVOG napada, RAZBIJEN joj i automobil!

Snežanu Dakić je juče kamenom u glavu pogodio čovek ispred zgrade, a povreda srećom nije bila teža.

Nekadašnja voditeljka Snežana Dakić, napadnuta je ispred svog doma u centru grada, kada ju je kamenom u glavu pogodio jedan beskućnik, a usput joj i oštetio automobil.

– Sada sam tek uznemirena, stanje posle šoka, stvarno sam imala sreće i dobro sam prošla jer je bio neki oštar kamen – započela je Snežana, koja je staloženo pričala.

– Čovek je išao za mnom, da situacija bude bizarnija, on je izašao iz lifta moje zgrade, a prvi put ga vidim, ne poznajem čoveka, čak sam mu se javila. Sigurna sam da tu nema nikakvog predumišljaja, on je slučajno bazao gore. Neka komšinica ga je videla na petom spratu, nije bio ni kod koga. Izgledao je kao beskućnik, vukao je neka kolica. Izašao je iz zgrade za mnom, došla sam do kola, i viknuo je, ali ga nisam dobro čula, pa sam mu rekla: "Ne razumem šta me pitaš", a on mi je odgovorio: "Je l' ti odvrćeš razređivač u zgradi? Smrdi. Idem za tobom, ne mogu da dišem, gušim se". Odgovorila sam mu da je to moj parfem, prihvatila sam sa humorom jer sam videla da nije sav svoj – rekla je Snežana, a zatim je dodala:

– Krenula sam da otključam auto i u tom momentu se on savio i dograbio kamen, možda ga je imao sa sobom. Udario je u šoferšajbnu i odbio se meni u glavu. Tako je zabolelo. Uhvatila sam se za glavu i svuda se slivala krv, a on je psovao i otišao.

Ljudi su se brzo okupili ispred Snežanine zgrade, a komšija iz ulaza preko puta ju je odvezao u bolnicu.

– Brzo su me primili, bilo je napeto... Zašili su mi ranu, imam pet, šest šavova, rana je dužine četiri centimetara i nema oštećenja što je najvažnije. Bila sam smirena sve vreme u kolima, više je bio uplašen moj komšija, ali sam počela da plačem čim sam sela u čekaonicu. Nisam u strahu, hteo je da mi nanese materijalnu štetu.

Autor: M.K.