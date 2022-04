Razvezala jezik!

Starleta i rijaliti zvezda Tijana Maksimović, poznatija kao Tijana Ajfon pre dve godine bila je iza rešetaka zbog bavljenja prostitucijom, a sad se pojavila na rođendanu voditelja "Zadruge'' Milana Miloševića i dotakla se teme najstarijeg zanata, kao i prijateljstva sa Majom Marinković.

- Maja nije ni sujetna, ni ljubomorna, super se slažemo. Odlepila bih, kad bi ona sada ušla u Zadrugu. Ja bih volela da Maja uđe da ostvari cilj koji je zacrtala - rekla je Tijana za Pink.rs i dodala:

- Ja ću da odgovorim odmah na to, jer Maja nema veze sa tim. Ja sam imala neke probleme, povezivali su me sa tim, ali to nikad nije dokazano. Ja nemam veze sa tim, nagrabusila sam zbog drugih ljudi. Neke devojke koje su to prokomentarisale kad sam ja imala problem najveći u životu, likovale su. Šta sam ja treba da njima likujem? Samo mogu da se nasmejem i da kažem: ''Bog je veliki''. Stvarno nemam vremena da komentarišem to, moje ime niste pročitali, niti ćete ga pročitati u Srbiji. Svi što su glumili neke nivoe, videćemo šta će biti... Ja ću ćutati, neću biti kao oni mali ljudi koji likuju. Mene tuđa nesreća nikad ne raduje.

Autor: M. K. : J. M. Đ.