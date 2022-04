Noć o kojoj će se tek pričati!

Nevetovatna žurka bila je sinoć na velelepnom imanju Zadruge. Za sjajnu atmosferu zadružen je bio DJ Neba koji je sve vreme svojim repertoarom držao pažnju zadrugarima koji su se veselili uz najpoznatije hitove.

Na samom startu došlo je do koškanja između Nenada Aleksića Ša i Saleta Luksa oko reda za šank, pa je reper konstantno ulazio u sukobe sa njim.

Sa druge strane, Dalila Dragojević i Filip Car su seli za različite stolove da se kockaju, što je svima bilo interesantno, obzirom da ne kriju da im ljubav cveta iz dana u dan.

Aleks Nikolić i Dejan Dragojević se nisu zadržali na žurki. Njih dvoje su krenuli u šetnju. Aleks je ispitivala Dejana šta je drekavac.

Tokom žurke odnos Anđela Rankovića i Sandre Rešić bio je jako zanimljiv. Naime, Anđelo je sve vreme posvećivao pažnju pevačici i hvalio njen izgled.

Aleksandra Nikolić i Dejan Dragojević ponovo su napustili žurku i otišli u Belu kuću, gde je Miljana Kulić, čim ih je ugledala tražila novac na zajam. Nakon toga su seli u pušionicu i prićali o nekim mitskim pričama, a ona se dotakla i svoje majke i bake.

Mina Vrbaški i Nenad Aleksić Ša su se osamili na žurki, ona je sve vreme gledala svog bivšeg dečka Mensura Ajdarpašića i konstnatno ogovarala njegovu sadašnju devojku Milicu Veselinović.

Nikola Grujić Gruja i Milana Šarac Mimas više ne kriju svoje emocije. Oni su se u jednom momentu osamili u Beloj kući, i na garnituri počeli da pričaju o problemu u njihovom odnosu, Mima je pokušala da ga smiri poljupcima, ali je Gruji dala više od toga.

Mina i Mensur su delom večeri bacali poglede jedno na drugo, što su primetili i brojni zadrugari. Mina je na nekoliko navrata pokušavala da nasmeje Mensura, jer po njenom ga je Milica upropastila,

Miljana Kulić je u toku noći razgovarala sa svojim dečkom Nenadom Macanovićem Bebicom. Njoj je bilo čudno kako Bebica nije znao za nju pre njihovog upoznavanja.

Viktorija Mitrović i Marko Osmakčić takođe su napustili žurku i otišli u izolaciju kako bi porazgovarali o svom odnosu. Viktorija je na sve načine pokušala da vrati Marka i obnovi sa njim vezu.

MC Aleks i Sale Luks su bili na ivici okršaja, te ju je on polio vodom, na šta je Jovana Tomić Matora žestoko reagovala kada joj je čula glas. Matora je odmah ušla u sukob sa Luksom. On je sve vreme provocirao Aleks i Matoru te se sukob nastavio i u spavaćoj sobi.

Viktorija Mitrović nije odustajala od pomirenja sa Markom Osmakčićem, koji joj je otvorio dušu i nabrojao nekoliko razloga zbog kojih se nikada neće pomiriti sa njom. Mitrovićka je nastavila sa molbama pa briznula u plač.

Dalila Dragojević, Filip Car i Stefan Mihić su poslednji ostali za rulet stolom, oni su se kockali do samog kraja. Dalila je u par navrata nagovarala Cara da prestane da igra kako bi otišli u Belu kuću, ali on je želeo da kocka do samog kraja.

Car je nakon toga prokockao sve pare u poslednjih par minuta igre.

Martina Petrović i Nenad Aleksić Ša su nedovno priznali svoje simpatije jedno prema drugom i sve više vremena provode zajedno. Martina je u ranim jutarnjim satima reperu pružila nezaboravno iskustvo, pa mu je izmasirala lice.

Filip Car je tokom sinoćne žurke odlučio da uživa u kockanju i alkoholu, a onda je sa Dalilom Dragojević došao u Belu kuću i počeo da zavodi red što se pojedinim zadrugarima baš i nije svidelo. Oni su se pred svim zadrugarima prepustili vreloj akciji, ali ovaj put, ako je suditi po pomeraću pokrivača, su promenili sve moguće poze i zadovoljili jedno drugo u potpunosti.

Viki Mitorvić nije odustajala od ideje da se pomiri sa Markom Osmakičićem. Ona je nastavila da ga moli u pušionici u ranim jutarnjim satima da se pomire i da spavaju zajedno, ali je on to odbio.

Sinoćna žurka je definisala mnoge odnose u Beloj kući i nema sumnje da će u današnjoj Ameneziji zadrugari imati dosta teme za razgovor, zato nastavite da pratite najgeldaniji rijaliti na TV Pink, a sve vesti o istom čitajte na portalu Pink.rs!

Autor: N.B.