FOLK PEVAČ PRETIO SAMOUBISTVOM Godinama pati od depresije, nestao je u jeku popularnosti, a evo kako danas živi i zašto se ODREKAO POTOMSTVA

Folk pevač Bojan Tomović, rodom iz Crne Gore, na javnu scenu kročio je davne 2005. godine, a potom se naglo povukao. Učestvovao je u rijaltiju "Farma", gde je diskvalifikovan zbog niza skandala. Mnogi su mu predviđali blistavu karijeru, ali ga je bolest bipolarnog poremećaja, koja mu je dijagnostifikovana, sprečila da se ozbiljno posveti nastupima i muzici.

Tomović je pre nekoliko godina šokirao sve kada je najavio da će oduzeti sebi život i istakao da više ne može da se bori sa teškom depresijom. Poslednjih godina o životu ovog folkera se malo zna, a sada je u ispovesti za medije otkrio kako danas živi, kako se bori sa bipolarnim poremećem, zbog čega se svesno odrekao očinstva i da li žali za prošlim životom.

Dugo se niste pojavljivali u medijima, zbog čega i kako živite danas?

- Od 2015. godine uopšte ne gostujem po emisijama jer me zaista mrzi da odgovaram na jedna te ista pitanja. Uostalom, moj zadnji album izašao je krajem 2013. godine, dugo već nemam novih pesama i zaista nema razloga da se pojavljujem u medijima. Ja sam već godinama u Budvi, imam svoje male kuce Mazu i Lunu i uživam u šetnji sa njima pored mora.

Kako je sada vaše zdravstveno stanje i kako se borite sa bipolarnim poremećaje?

- Bipolarni poremećaj - hronična, doživotna bolest i nažalost sa najvećim brojem samoubistava. Zato su i terapija i lekovi doživotni, tako da je borba svakodnevna. Nekad je mesecima baš teško, jedva ustanem iz kreveta, a onda odjednom, ona ničim izazvana euforija, pa ne spavam noćima, odvrnem muziku u pet, šest ujutru... Budem presrećan i tako u krug do nove minus faze ili barem do remisije, ali ona mi se retko dešava.

Doživeli ste popularnost, da li vam nedostaje taj period i na šta ste najviše ponosni u svojoj karijeri?

- Ponosan sam što se te moje stare pesme iz 2005. i dan danas pevaju i slušaju nakon toliko godina. Svakodnevno me zovu mlađi pevaći da pitaju za dozvolu da prepevaju "Na distanci", "Nisam te zaboravio", "S prijateljima na sto", "Motorolu", jer sam ja i pisao te pesme. Eto, makar neka pesma da ostane iza mene, jer sam se roditeljstva svesno odrekao još pre tri godine kad sam se razveo, upravo zbog bipolarnog poremećaja. Najviše zbog toga što je, nažalost, poremećaj često nasledan, čak i ako je majka zdrava. Nisam nostalgičan, tako da mi ne fali ništa iz prošlosti. Ne volim da se vraćam u prošlost, živim samo za ovaj trenutak sada, jer ono sutra ne znam ni hoće li doći, s obzirom u kakvom suludom vremenu živimo.

Imali ste uspešan duet sa Jovanom Pajić, kakvo mišljenje imate o njoj i da li ste u kontaktu?

- Jovana Pajić i ja smo pre 15 godina nastupali zajedno, radili, putovali u vreme kada je taj naš duet "Jugić" bio hit. Ubrzo nakon toga ona se udala, ja se oženio, pa se razveo... Čujem da se i ona nedavno razvela i želim joj sve najbolje u životu. Nismo u kontaktu godinama.

Da li vam je neko sa estrade pružio podršku u teškom periodu?

- Hanka Paldum je bila uz mene u onim mojim najtežim situacijama, i to je je divna žena, prava umetnica i drago mi je što smo 2015. snimili duetsku pesmu. Da ne zaboravim i Milića Vukašinovića, on je poput Hanke znao da me sasluša i posavetuje. Sa njim sam se sprijateljio u rijalitiju "Farma", kad smo obojica diskvalifikovani zbog neprimerenog ponašanja. I sa njim sam snimio duet, i to je moja autobiografska pesma.

U kakvim ste odnosima sa porodiocom?

- Sa porodicom sam u normalnim odnosima, mi više od 20 godina ne živimo zajedno, ali se redovno posećujemo i sve je okej. Nedavno sam postao stric, moj rođeni brat je dobio sina prvenca i to me jako obradovalo.

Često ste spominjali Miljanu Kulić, šta sada imate da kažete o njoj?

- Spominjala je ona mene, zapravo zvala mesecima po 100 puta dnevno, ali bukvalno, međutim, meni je Miljane jako žao jer se vidi da njoj psihički nije dobro...

Pričali ste da ste promenili veru, da li ste još uvek u islamu i zbog čega ste doneli tu odluku?

- Nikada više ne bih pričao o veri, jer kad sam javno o tome progovorio, mene su pretukli.

Da li pratite sada javnu scenu, kakvo mišljenje imate o estradi?

- Ne pratim jer kod kuće nemam televizor. Crkao je pre par godina i nemam nameru da ga popravljam jer se nema što pametno videt. Kad me nešto zanima uđem na mobilni i izguglam. Privatno slušam EKV, Josipu Lisac, Terezu Kesoviju, filmske instrumentale i zaista nisam u toku o estradnim ličnostima šta se dešava njima.

Autor: D.T.