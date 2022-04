Kontroverzna plavuša ne da na sebe, a još jednom u nizu pokazala je svoju neustrašivost.

Voditeljka Jovana Jeremić našla se na meti direktnih pretnji Vasa Bakočevića, MMA borca, koji je u jednoj emisiji rekao da bi je nokautirao. Ona je sada otkirila kakve mere protiv njega planira da preduzme:

Dakle, u pitanju je dečko koji je opsednut sa mnom i kome je potrebna medijska pažnja jer tu pažnju očigledno nije dobio u ringu pošto nije tako uspešan borac. Kako sam saznala, on je čovek koji u ringu više pravi haos i rijaliti nego što se bori, pljuje svog protivnika, pokazuje da će da mu odreže glavu, znači, ne bavi se zaista borbom kako treba nego se koristi rijaliti trikovima da bi privukao pažnju - počinje Jovana i dodaje:

- Druga stvar, ja za njega nikada u životu nisam čula, niti znam kakav je borac. Na primer čula sam za Marka Nikolića, čula sam za Dušana Džakića, za mnoge MMA borce... Znači da se nije kvalifikovao da za njega zna jedna Jovana Jeremić. Dakle, trebalo bi da ga bude sramota, jer kakav je on borac ako nema kodeks časti da brani slabijeg od sebe, a posebno ženu? On je jasno pozvao, da bi iznabadao Jovanu Jeremić koja ima samo 52 kilograma. Ali ja neću da budem žrtva, jer ja to nisam. Želim samo da pošaljem poruku njemu, ne znam na koga će njegova deca da se ugledaju, verovatno na oca nasilnika, ja im to ne želim - nastavila je Jeremićeva:

Što se mene lično tiče, mene ne treba niko da brani jer mene i te kako ima ko da brani, ali previše je on slab muškarac da bih ja palila svoju jaku artiljeriju koju imam. Vrlo rado ću ga pozvati u svoju emisiju i trebaće mu tri minuta da ga verbalno nokautiram da više nikada ne ustane i da shvati da ne može da se kači sa jednom ženom kao što je Jovana Jeremić. Ja sam dama, ja sam ozbiljna žena i ja sam majka. Nisam nikakva profuknjača, a on je navikao na žene lakog morala - dodala je Jovana i otkrila da pokušavaju da je zastraše:

- Pod četiri, ja smatram da je ovo vid zastrašivanja od strane VIP prostituki jer sam im ja dirnula u osinjak. Ja sam duboko ušla u tu temu kojom se bavim već dve i po godine. Trešće se Srbija kada budem otkrila i imena voditeljki koje se bave najstarijim zanatom kao i onih makroa u javnom svetu koji nameštaju voditeljke političarima, a zauzvrat dobijaju da im žene budu zaposlene, bilo u javnim preduzećima, bilo u kabinetima političara. Nećte me uplašiti ni vašim MMA borcima, ni vašim ubicama, ja idem do kraja - upozorila je Jovana:

- I pod pet, treba obratiti pažnju da se na konstataciju da bi on mene iznabadao uličnim stilom, novinari u emisiji smeju i kažu da će "ovo biti dobar klip". Trebalo bi da ih bude sramota. Čoveče, moraš da budeš novinar i da zaštitiš svog kolegu, a ne da štitiš čoveka kom je nadimak na Instagramu "psihopata". Kakav je to čovek kom je nadimak psihopata? Gde mi idemo kao društvo? Ima da se potpuno promeni naš sistem u novinarstvu, da se vratimo na starinski kod i neću se smiriti dok tako ne bude - izjavila je voditeljka koja je na kraju zaključila:

I na kraju moram da konstatujem da sam ja njegova tiha patnja. Svakoj lisici je kiselo grožđe ono koje joj je nedostižno. O meni su uvek loše pričali muškarci koji nikada nisu mogli da me imaju i žene koje nikada nisu mogle da izgledaju kao ja. A meni niko drugi nije pretio, prete mi samo oni čiji se kavez drma. Njega neću tužiti, to je odlika slabih, ja ću verbalno da se branim. A za njega sam sinoć prvi put čula kada su mi moji fanovi poslali snimak - zaključila je Jovana.

Autor: pink.rs