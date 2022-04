Folkerka otkrila i kakva je domaćica njena snajka i šta zna da spremi!

Poznata folk pevačica Goca Božinovska za Pink.rs otkrila je sve o životu u vili u Surčinu sa snajkom Bojanom, sinom Mirkom i unukom Zoranom. Naime, u domaćim medijima mnogo se spekulisalo o njihovom odnosu, navodnim svađama i nesuglasicama, a folkerka je sada rešila da sve razjasni.

- Svi smo dobro i zdravo, unuče je kao lutka. Samo nešto blebeće, već je počeo ponešto da priča - počinje priču Goca za naš portal i dodaje:

- To da se svađamo su sve gluposti, ja ne znam ko može sa mojom Bojanom da se posvađa. Ja nju doživljavam kao svoju ćerku, tako je gledam. Uopšte je ne razdvajam od Jelene i Zorane, ali zaista je tako. Kod nas nema nikakvog ustručavanja, mi pričamo kao da sam je ja rodila. Nikad se ne svađamo, nemamo nesuglasica, jer smo mi na dva posebna sprata, svako je za sebe, kad me pozovu ja odem, kad ih pozovem oni dođu. Kad me pozovu na ručak, odem kod njih, kad ja kuvam, ja zovem njih - kaže pevačica i otkriva kakva je kuvarica njena snajka:

- Bojana je vrsna domaćica i kuvarica. Mnogo dobro kuva, posebno ova moderna jela. Pravi raznorazne salate i paste, to voli najviše. Naravno da zna da spremi i pasulj, to je sitnica za nju. Mada sam ja zadužena za ta tradicionalna jela - rekla je Božinovska, a o navodnoj svađi sa Bojanom, nakon što je u ''Magazinu In'' govorila o muškim prevarama poručuje:

- Ma kakvi! Ona zna da se ja šalim. Nema nikakvih nesuglasica među nama, zaista je tako! - rekla je Goca za kraj.

Autor: M.K.