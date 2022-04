'UVEK SU ME VIDELI KROZ MOJU LEPOTU!' Snežana Savić priznala čega se najviše plašila, pa šokirala izjavom!

Glumica je nedavno pričala o mladosti i starosti i kako se žene suočavaju sa današnjim merilima lepote.

Proslavljena srpska glumica Snežana Savić (69) oduvek je važila za jednu od najlepših umetnica i pravu damu.

Tokom svoje bogate karijere plenila je osmehom, šarmom i harizmom. a publika ju je zavolela zbog sjajnih uloga u kultnim serijama.

Snežana je svojevremeno komentarisala da lepota ne mora nužno značiti i dar, a sada je za medije govorila lepoti koju starenje nosi sa sobom.

U današnje vreme u eri društvenih mreža ženama se nameće "savršen" izgled, pa makr i po cenu estetskih zahvata i tretmana lepote.

"Najstrašnije je to kada lepa žena ne zna kada treba da ostari, nego uvek koketuje i zavodi. Toga sam se ja uvek plašila i čudila da ne budem takva. Nekako su me uvek videli kroz moju lepotu. Sada sam matora. Lepo je da čovek bude lep, ali nije suština u tome. Ti možeš biti lep dva–tri dana i ako nemaš šta da pružiš, to ne prolazi. Sada je lepota podignuta na pijedestal, kao što je i ideal lepote drugačiji. Puna usta, velika zadnjica, podignute grudi, ali i to je lepo. Još ako postoji nešto unutra, i to je lepo. Danas su druga merila. Kroz vreme su se ideali lepote menjali. Sada razumem da su devojke koje to rade lepe. Mi moramo da prihvatimo to, čak i muškarce razumem koji vole to. Vole da im žena dobro izgleda i plate joj ono što im odgovara: grudi ili zadnjicu. To sve nosi vreme sa sobom i ja to prihvatam i ne želim da budem staromodna baba. Volim prirodne, ali prihvatam drugačije ideale lepote. Lepota je u oku posmatrača", izjavila je glumica.

Autor: M.M.