Sa javnošću podelio pouzdane informacije!

Afera ''Elitna prostitucija'' jedna je od gorućih tema u domaćim medijima, a do javnosti svakodnevno dolaze nove šokantne informacije o umešanim licima u istu. U ''Novom jutru'' govorilo se o ovoj temi, a sagovornici su bili spisateljica Jasmina Rakitić, poznatija kao Jasmina Ana i Zli pevač Lazović.

Oni su otkrili da li se zalažu za legalizaciju prostitucije, ali i svoja saznanja o poznatim ženama koje se bave najstarim zanatom.

- Ja masu tih žena koje su pohapšene znam i drugarice su mi. Cene su preterene. Moj drug se zabavljao sa jednom od tih i kaže da je uštedeo. Moram da stanem u odbranu pevačica. U svakoj profesiji ima prostitucije. Razlika je u ceni i u tome da li se neko pojavljuje na televiziji. Imate sada starlete, što su nekada bile prostitutke, imate sada influenserke - rekao je Zli i dodao:

- Kopaonik je stecište toga. Jedan vaš gost je rekao da je Kopaonik javna kuća. To nije tačno, ja sam gore zaštitno lice. Nije samo na Kopaoniku, dešava se i u Beogradu. Radio sam neke zaštićene žurke, svega ima. Ne možemo se samo ograničavati na Kopaonik. Kopaonik nije javna kuća. Ima toga tamo, ali ne koliko se tamo potencira - rekao je pevač.

- Ja sam protiv legalizacije. Mislim da one nalaze put preko makroa. Onda avanzuju do Emirata. Dubai je vrh vrhova za to. Mislim da mi nismo zreli za to. One se kriju iza drugim zanimanja i nikad ne pizn aju da su to što jesu. One bi i tada radile ispod žita - iznela je svoj stav Jasmina Ana.

- Ja jesam za legalizaciju javnih kuća. Onda bi se institucionalizovalo, automatski bih kriminal sa ulice povukli. Spasili bi mnoge brakove. Ako je muškarcu dosadilo da bude sa ženom, ode i plati i gotovo - izneo je svoj stav Zli.

Autor: M.K.