VIRE GAZA I FLASTERI! Snežana Dakić nakon kamenovanja pokazala u kakvom joj je stanju glava! (FOTO)

Oporavlja se!

Voditeljka Snežana Dakić nedavno je proživela veliku dramu u životu, kada ju je slučajni prolaznik udario kamenom u glavu, nakon čega je bila hitno zbrinuta u Urgentnom centru. Dakićeva se oglasila na društvenim mrežama i otkrila kako se oseća, a onda pokazala i kako izgleda previjanje.

Tom prilikom pratioci na društvenoj mreži Instagram mogli su da vide i kako izgleda Snežanina rana.

Nakon nekoliko dana, Snežana se prvi put pojavila bez zavoja na glavi. Naime, na Instagram profilu Dakićeva je objavila fotografiju sa zavojem i flasterima, čime je pokazala svima da se za sada dobro oseća.

Podsetimo, Snežana je nedavno za "Blic" ispričala kako se dogodio sam incident.

– Sada sam tek uznemirena, stanje posle šoka, stvarno sam imala sreće i dobro sam prošla jer je bio neki oštar kamen – započela je Snežana, koja je staloženo pričala za "Blic".

– Čovek je išao za mnom, da situacija bude bizarnija, on je izašao iz lifta moje zgrade, a prvi put ga vidim, ne poznajem čoveka, čak sam mu se javila. Sigurna sam da tu nema nikakvog predumišljaja, on je slučajno bazao gore. Neka komšinica ga je videla na petom spratu, nije bio ni kod koga. Izgledao je kao beskućnik, vukao je neka kolica. Izašao je iz zgrade za mnom, došla sam do kola, i viknuo je, ali ga nisam dobro čula, pa sam mu rekla: "Ne razumem šta me pitaš", a on mi je odgovorio: "Je l' ti odvrćeš razređivač u zgradi? Smrdi. Idem za tobom, ne mogu da dišem, gušim se". Odgovorila sam mu da je to moj parfem, prihvatila sam sa humorom jer sam videla da nije sav svoj – rekla je Snežana, a zatim je dodala:

– Krenula sam da otključam auto i u tom momentu se on savio i dograbio kamen, možda ga je imao sa sobom. Udario je u šoferšajbnu i odbio se meni u glavu. Tako je zabolelo. Uhvatila sam se za glavu i svuda se slivala krv, a on je psovao i otišao.

Autor: M.K.