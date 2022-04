ONI SE STALNO S NEKIM PROZIVAJU I TUŽE, TO IM JE STIL: Ivana Selakov ponovo potkačila Lukasa i njegove saradnike, pa priznala da li strahuje od TUŽBE! (VIDEO)

Nema čega da se boji?!

Nekadašnji veliki prijatelji i dugogodišnji saradnici Ivana Selakov i Aca Lukas zaratili su zbog poslednjeg dueta "Svatovi" koji je skinut sa Jutjuba nakon samo jednog dana. Ipak, ovo nije jedina njihova duetska pesma koja je nestala sa pomenute platforme. Naime, spot za pesmu "Omaklo mi se", koju su njih dvoje zajedno otpevali, takođe je uklonjena sa Jutjuba. Na ovoj platformi, međutim, još se nalazi snimak na kojem njih dvoje izvode tu pesmu u jednoj emisiji, te je tako na Jutjubu ostao jedino spot za njihovu duetsku pesmu "Daleko si", koju su snimili 2012. godine.

Problem je, kako je tada objasnila, nastao oko njihovog najnovijeg dueta "Svatovi", inače Lukasove pesme iz 1996. godine, jer pevač i njegov tim saradnika navodno nisu ispoštovali dogovor koji su imali. Nakon toga usledilo je njihovo međusobno javno prozivanje po domaćim medijima, a Ivana je sada pred premijernim kamerama otkrila da li još izvodi njihove pesme na nastupima, kao i da li strahuje od potencijalne tužbe od Lukasa i njegovih saradnika.

- Naravno da pevam te pesme. Zašto ih ne bih pevala? To su hitovi. To su bezveze priče, koje su daleko izvan mene. Naravno da neću dobiti tužbu. Zašto bih dobla tužbu? S moje strane je apsolutno sve bilo fer i korektno, tako da sam ja i zaboravila na ceo taj slučaj da je uopšte i postojao. Pratila sam u medijima da se oni stalno prozivaju sa nekim i tuže, stalno neke tužbe šalju, izgleda da je to sada neki stil - rekla je Ivana u emisiji ''Premijera''.

Autor: M.K.