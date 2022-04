Drama koje uzburkala Balkan!

Akcija hapšenja 29 osoba iz lanca elitne prostitucije, među kojima se spominju imena starleta, plejboj zečica, fitnes trenera, pevačica, ponovo je otvorila je pitanje da li je došlo vreme da se prostitucija legalizuje, i da za svoje usluge oni koji se ovim poslom bave plaćaju porez.

Nekadašnji makro Mihailo Maksimović, koji je na sudu priznao da se bavio posredovanjem, smatra da prostituciju treba legalizovati, a žene koje su odlučile da na taj način zarađuju treba zaštititi.

- To je najstariji zanat i društvena pojava koja je opšte prihvatljiva. Prostitucija se ne može iskoreniti, a treba da se uredi na najbolji mogući način. Ne iznenađujem se ovim aferama. Do mog hapšenja 2015. godine, nije se znalo mnogo o tome. To nije cela slika, prostitucija je jako rasprostranjena - kaže Mihailo Maksimović.

Prema njegovim rečima, na ulici se devojke vrbuju, na višem nivou one same pokrenu oglas na internetu koji je maskiran, a u elitnoj prostituciji sve ide na preporuku.

Maksimović je u jednoj svojoj knjizi opisao 12 devojaka koje su na njega ostavile najveći utisak, a iako je otkrio ko su, nije naveo njihova imena jer to pravno nije dozvoljeno ukoliko nisu bile zakonski procesuirane.

- Mogu da me tuže, a nije ni moralno. Stid ih je. Javne ličnosti bi svi osudili - dodaje Maksimović koji je jednom osuđen, a sada je ponovo u pravnom procesu.

- Mene nije stid, ponosan sam na način na koji sam vodio posao. Devojke su bile poštene, kvalitetne, postigli smo zavidan nivo. Jeste da je bilo nelegalno, ali otplatio sam dug državi - kaže bivši makro i ističe da je vreme da ta profesija dođe na svoje mesto.

Spisateljica Jasmina Ana, koja je takođe napisala knjigu na osnovu istinitog događaja naše poznate pevačice koja je izašla iz prostitucije, ipak nije pristalica legalizacije ovog posla.

- Samo nam u ovoj državi treba javna kuća. Voditeljke, starlete, mnoge pevačice, jedan deo manekenki... kriju se iza svojih zanimanja i one nikada ne bi priznale da se time bave - ističe spisateljica.

Jasmina Ana kaže da poznaje puno prostitutki, ali da nikada ne bi rekla ko su, jer je to njihov život.

- One nikada ne govore o tome, znamo ih sa televizije, često gostujemo u istim emisijama. Gomila rijaliti učesnica, poznatih dama. Mnogo onih za koje ne bi ni u snu pomislili da se bave time - kaže spisateljica.

Autor: M.M.