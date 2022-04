EVA RAS BRUTALNO O ELITNOJ PROSTITUCIJI: Glumica otkrila sve o poznanstvu sa misicom Dajanom, pa progovorila o LEGALIZACIJI!

Poznata je kao neko ko se oglašava na sve udarne teme!

Eva Ras otkrila je sve o poznanstvu sa uhapšenom misicom Slavicom Dajanom Tripunović, kao i o elitnoj prostituciji.

Eva Ras poznata je u javnosti kao dama bez dlake na jeziku, te je progovorila o elitnoj prostituciji, o temi koja već nedeljama unazad drma domaću javnost.

- Godinama se zalažem da se prostitucija bude legalizovana i da ne k*nj*mo okolo šta treba i kako treba. Ako je to legalizovalo, sve je u redu, a sve civilizovane zemlje imaju legalizovane prostitutke. Ćićolina u Italiji je bila u Skupštini, a bila je u prostituciji, ja ne tražim ne znam šta za te devojke - govori Eva Ras i dodaje:

- Videla sam ovu Tripunovićku, ne može tako neko da se obeleži da mora da beži iz zemlje. Ja tu ženu sam sretala, to je jedna ljupka, draga žena, sad su je stavili na tapet da je prostitutka. Ima to da je prostitucija greh, ma dajte, prostitucija prati čovečanstvo od kada je civilizacije i sad ćemo mi kodekde da postavljamo. Marija Magdalena se bavila time i nije bila isključena iz toga. Ne možete ukinuti nešto što prati čovečanstvo! To je isto kao da je droga i alkohol zabranjena, za to ne mogu da se borim zaista, ali ovde se radi o živim ljudima.

Autor: M.M.