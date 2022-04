ŽESTOKI SUKOBI OBELEŽILI NOĆ ZA NAMA: Mina dovela Milicu i Mensura do tačke pucanja, Aleks i Dalila se BRUTALNO prozivale, Bebica odlučio da POBEGNE! Publika donela odluku ko ide u PAKLENI DUEL!

Ova noć će se dugo pamtiti!

Petak veče u "Zadruzi" je rezervisano za emisiju "Nominacije" u kojoj su zadrugari ovog puta birali između Mine Vrbaški i FIlipa Cara. Voditelj Milan Milošević je okupio zadrugare za crni sto i započeo emisiju koja je bila jedna od najburnijih u poslednje vreme.

Na samom početku večeri, Dalila Dragojević je obrazložila svoju nominaciju i šokirala sve prisutne.

Krenuću od Mine, kao što sam pričala sa njom sam bila ekstra u trećoj sezoni, kad je krenula priča sa Mensurom, bila sam svedok tome, ostale smo u top odnosima. Posle se desilo šta se desilo, razočarala sam se u nju, nismo imale kontakt. Kad sam je ugledala za Novu godinu, sve mi se pomešalo, bila sam nervozna zbog svega. Kad je ušla, značilo mi je što je rekla da neće da se raspravlja sa mnom. Posle Monike, jedina osoba koja je ušla i rekla da nema ništa protiv mene. Ali sam imala i taj strah od svega toga, ona je važila za osobu koju se pričalo da je Filip najviše bio zaljubljen u nju. Nije mi bilo svejedno kad je ušla, i dalje u sebi imam neke stvari koje su mi nerešive. Mini je teško verovati, ima u sebi te neke kalkulacije i svašta nešto, nikad ne znaš na čemu si sa njom. U korektnim smo odnosima, verujem da neće dolaziti do svađa. Ne znam šta je uticalo na nju da se ne svađa sa mnom, ona najbolje zna. Ja neću komentarisati odnos sa Mensurom, neka svako radi šta hoće, ja samo mogu da kažem da verujem u ono šta je ispričala - rekla je Dalila.

Sledeći koji je dobio reč je bio Dejan Dragojević, koji na svoj dobro poznati način i ovog petka nominovao.

Filip radi to što radi, takav je kakav je. Videćemo šta će biti sa njegovim brodom do kraja rijalitija. On ima svoje teorije, ima pravo da misli šta hoće. On i ja kada smo se raspravljali, raspravljali smo se, bilo je ono sa šlagom. Ne vraćam se ni na šta. Ja bih sad sam sebi zalepio šlaga - rekao je Dejan o Caru.

Što se tiče Mine, mogli smo imati okej komunikaciju, mada meni je zasmetalo ono za Aleks, mada to je vaše, ja ne želim da se mešam. Meni je jako zanimljivo njeno bitisanje zbog Mensura, mog kolege. Danas mi je bilo top kada je ona rekla nešto za Milicu, a on je gleda, e sada samo da nije imala naočare bio bi onaj ledeni pogled. Smatram da je njegova podrška poslala nju jer ga ona najbolje zna, ali mogli su da sačekaju još malo. Mina grabi sve i radi kako hoćeš, Mensur je ušao sa tobom u vezu u inat Tomoviću. Ona nije luda da unosi tolike dezinformacije, a navela je sva imena i prezimena, pa ona se čula sa njegovom porodicom. Njoj su bre rekli kako da kaže da bi poverovao, ali ga razume što ne veruje. On izjeda samo sebe, samog sebe guši, a ako je to istina, ona mora da rešava odnos sa Milicom, šta će biti ako mu se javi Lola. On stalno priča o Mini, a ona ga stalno zaustavlja kada krene da priča o nečemu, a on ne sme nju da pogleda u oči, a ona ga gleda. Vidi se da Mina hoće da ga dozove svesti, jer svaka njegova greška može da se prepiše njoj, a on gubi sve zbog nje. U početku sam mislio da ima loše namere prema njemu, ali sada vidim da to nije tako. Voleo bih da bude taj poziv da se vidi sve, a njima ne treba razgovor, tišina im govori sve. On sada neće poziv, jer je Mina njegova istina. Mina je odvajala iz svojih usta da bi njega nahranila, oni su fokus rijalitija, a oni se ignorišu jer on ne sme da je pogleda. - govorio je Dejan.

Nominacija koju su svi čekali je svakako nominacija Mensura Ajdarpašića koji je na iznenađenje svih bio jako kratak.

Šaljem Filipa, ostavljam Minu. Nekako je prirodno, imali smo velike svađe, stvari su između nas onakve kakve jesu. Nemam živaca za svađe, izbegao bih maksimalno sve. Svoju nominaciju sam rekao - ustao je Mensur.

Očekivala sam mnogo više od njega, ta nominacija me najviše zanima. Ja bih o njemu imala da pričam i lepe i loše stvari. Ovo nije fer. Pogledao me je na kvarno, pa pogledao u Filipa. Samim tim kako se ponaša... Juče kaže da ga izbacim iz prljavih usta... Ja ovo mogu sve ovo da okrenem i napravim karambol, ali se mnogo kontrolišem. Žrtve ovde više neću praviti. Treba malo da prikoči. Ovo nije fer prema meni, vidi se da ima bes prema meni - govorila je Mina.

Takođe, ovo što su gledaoci jedva čekali je svakako trenutak kada će Milica Veselinović dobiti reč, ona se nije libila da Mini sve saspe u lice što misli.

Ja sam Minu spominjala dok nije došla, ali da nisam čula ono što se dešavalo u njihovom odnosu, možda bi joj i poverovala. Meni nije jasno kako ona sada govori da je došla da ga spasi, a ona ga je upropastila - rekla je Milica.

Ja mislim da je on nju porognozirao kao ja njega. Ti Milice nisi glupa ti možeš sama da proceniš neke stvari - rekla je Mina, pa se obratila Mensuru koji je sve vreme govorio Milici da ne priča sa Minom.

Dovoljno je on nju programirao, i on je vršio sam pritisak na nju, a zato se ti sada hladiš i sada si ravna linija - dodala je Mina.

Nije on mene sputavao, ja jesam takva. Ja sam samo poslušala da ne budem drska i bezobrazna sa njim, sve ostralo sam radila na svoju ruku. On meni nije pričao samo loše o tebi. On je mene provocirao sa tobom, pa je govorio da si zlato e onda sam mu ja odgovorala. Ti mene skenriaš konstantno, ti imaš moć manipulacije, dobro glumiš, manipulator si, podmukla, a došla si isklučivo da bi poljuljala taj odnos. - govorila je Milica.

Aleksandra Aleks Nikolić je dobila reč da prokomentariše svog bivšeg dečka Filipa Cara, a ona je to uradila na najbolji način za nju, a onda je odgovorila Mini Vrbaški na optužbe, pa iskoristila trenutak da joj se osveti i pošalje je u izolaciju.

Nemam pojma šta da kažem. Mina je neko ko je ušao sa nekim stavom i pričala svašta o meni i šta je istina i šta nije. Meni je Mina zagorčala jeedan period,a Milica sada lepo prolazi. Ja sam Mini prešla preko nekih stvari, ali ne treba imati prijatelje u rijalitiju, ne treba nikome praštati. Ona je ušla sa nekim stavom, sa nekim dezinformacijama, a to su budalaštine. Ja sam smatrala da nas dve možemo da budemo dobre, neću komentarisati njen i Mensurov i Milicin odnos. Meni je isto Mensurova podrška tražila da pomognem Mensuru - rekla je Aleks o Mini.

O Filipu nemam šta da kažem, a njegov napad na Dina je haos. On meni ne radi ništa loše, ne pominje me, a ni ja njega. U gorem sa odnosu sa Minom, tako da šaljem nju - rekla je Aleks.

Filpa Cara je Dalila Dragojević toliko dovela do ludila da je otišao da se požali Dejanu Dragojevići.

Ja nešto kažem onda onda kaže, sjaši. Po tri ipo sata moram voditi polemnike sa njom! Nemam mira dok ne počnem psovati šugu! - rekao je Car za Dalilu Dragojević.

Nenad Macanović Bebica je jedan od zadrugara koji ne voli puno da priča, ali tokom sinoćnih nominacija on je šokirao sve zadrugare odlukom da Cara pošalje u izolaciju.

Mina i ja smo razgovarali u pušionici, imamo korektan odnos, ja moram da pošaljem Filipa u izolaciju - rekao je Bebica.

Ja ga vređam, on šalje njega u izolaciju, on je lud - vikala je Mina.

Ovo je šok za mene, ja sam ga podržavao sve vreme, Ja znam šta je njega povredilo, a to je poligaf - rekao je Car.

Na kraju "Nominacija", Milan Milošević je saopštio ko je nominovan od strane publike, a to je Ana Spasojević. Ona će biti u duelu sa Filipom Carem.

Nenad Macanović Bebica je posle sukoba sa Miljanom Kulić odlučio da se skloni od nje i to na način na koji se Nenad Aleksić Ša sklanjao od Tare Simov u Zadruzi 4. Naime, Bebica je našao svoj tobogan, pa je rekao svima da će pobeći iz Zadruge. On se u Rajskom vrtu popeo na kavez i krenuo da preskače ogradu dok su ga Filip Car i Lazar Čolić Zola molili da to ne radi,

Nakon završenih nominacija, Veliki šef je obavestio zadrugare da je veme za Igru istine. Prvo pitanje postavila je Miljana Kulić. Pitanje je bilo upućeno Mensuru Ajdarpašiću:

Pitanje za Mensura - Nisam komentarisala tvoju temu, želim da te pitam jednu stvar. Zbog čega više ne skratiš poleminku oko Mine? Mina ti nije ubila nikoga. Zbog čega se inatiš? Zbog čega si inadžija prema sebi? - upitala je Miljana.

Zato što ja tako hoću i mislim da tako treba - rekao je on.

Niko neće da postavi pitanje dok mi Mensur ne odgovori. Nećeš da postaviš pitanje dok mi ne odgovara - rekla je Miljana.

Nije ovo Niš, neću tako da igra. Svako ko mi večeras postavi pitanje, više neću da odgovorim. Ne mogu da nastavim pitanje, izvoli. Ja ću da odgovorim kako ja hoću - rekao je Mensur.

U nastavku ige istine, Milica Veselinović je pitanje postavila Ani Jovanović:

Zašto ste se ti i Mima posbvađale i šta je ona tebi pričala ispod jorgana? - upitala je Milica Veselinović.

Ona je počela da me ogovara sa Anom Spasojević. O tada se naš odnos promenio, krenuli smo da dolzimo do sukoba kada se ona mešala u moje teme. Ona se uvredila kada sam joj rekla da ne voli Gruju. Rekla mi je da voli bivšeg dečka, da nosi prsten koji je on kupio. Ja sam njoj pričala o bivšem, kao i ona meni. Pa mi je preičala da je snimak sek*a stavila na intenert, pa je to njn momak video. Tako da, ne interesuje me, stalno me peca. Do skoro sam joj ja pričala šta treba da kaže, sada vidim da je našla nove pripovedače. Mi nsimo bile najbolje dugarice, a to sam rekla iz mog i njenog ličnog odosa - rekla je Ana Jovanović.

Ja njoj nisam rekao šta treba da kaže. Samo me pitala da li da iznese za tebe dve stvari, ja sam joj rekao da ne radi to. Ja nisam pripovedač njen, nemoj tako da govoriš. Ona mi je rekla da ne želi da iznese da iznese neke stavri za tebe jer se družila sa tobom, samo nije htela da ispadne mutava plovka jer ćuti. Neko ko nju savetuje sam ja. Ja sam joj samo rekao da kaže da ne želi da priča loše o bivšoj najboljoj drugarici - rekao je Anđelo.

Zaboravila si da si ovde pred kamerama i da se ovde sve snima. Tako da se sa takvom osobom... Mića mi ne priča šta treba da kažem. Jeba*ice i rasturačice brakova - rekla je Ana Jovanović i završila ovu temu.

Viktorija Mitrović je ušla u sukob sa Markom Osmkačićem zbog Marijane Zonjić:

I ti daješ prostora. Sada si rekla i više ne pričaj ništa - rekao je Marko.

Boli me uvo i za tebe i za Marijanu. Šta ti meni pričaš šta ću ja da pričam. Stomak me zaboleo, poludeću. - rekla je Viki.

Ja ti ništa loše nisam rekao. Ja nemam ništa više sa njom, poremećena osobo - rekaže Marko.

Ona se ubacuje! - viče Viki.

Ja ću da ćutim za sve, ovde ljudi mafijaju a ne znaju ništa - rekla je Aleks.

Ja mislim da ne treba da dozvoliš sebi da bilo šta što se može protumačiti pogrešno - rekao je Marko.

Ja ako uzvratim tebi istom merom, neće ti biti dobro - rekao je Car Aleks.

Ja držim jezik za zubima, za razliku od ove devojčice koja je u vezi od 12 dana - rekla je Dalila.

Nakon sukoba za crnim stolom, Aleksandra Nikolić i Dalila Dragojević su se sukobile i u garderoberu.

Ti jedva čekaš meni nešto da kažeš, ti jedva čekaš meni nešto da kažeš - rekla je Aleks.

Ti si neuračunljiva, devojko. Zvaću ti dečka da te smiri - rekla je Dalila.

Ajde, molim te! - rekla je Aleks.

Autor: N.V.