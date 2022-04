DARA BUBAMARA ZAVELA BIZNISMENA IZ ŠPANIJE?! Pevačica ima novog, 11 godina mlađeg dečka! PUN KAO BROD!

Upala joj kašika u med!

Pevačica Dara Bubamara (45) navodno je u vezi sa našim biznismenom koji živi i radi u Španiji!

Pevačica je do ušiju zaljubljena u 11 godina mlađeg muškarca, kog i dalje krije od javnosti, pišu mediji.

- Dara je dva meseca u vezi sa našim čovekom iz Španije. Upoznala ga je i sa sinom i sa najbližim prijateljima. On živi i radi u Barseloni, ali zbog nje često dolazi u Beograd. Još ne želi da ga eksponira u javnosti, dok ne vidi u kom pravcu će ići njihova veza. Za sada je sve kako treba - kaže izvor blizak Bubamari i dodaje da se pevačica zaljubila kao nikad pre:

- Čim ga je videla, odlepila je za njim! Upoznao ih je jedan Darin prijatelj i odmah su na prvom susretu razmenili brojeve telefona. Svidelo joj se što vodi računa o sebi, redovno trenira, a i to što je veoma galantan. On je rođen u Španiji, a njegovi su poreklom iz Srbije. U Barseloni ima privatan biznis koji mu odlično ide, tako da je pun para. Darin novi dečko dolazi jednom nedeljno u Beograd, i to sa punim kesama poklona za pevačicu.

- Viđaju se od ponedeljka do četvrtka, jer ona vikendom ima tezge. Iz Španije joj uvek donese nekoliko parfema, kao i skupe krpice. Nedavno joj je poklonio markiranu torbu od 20.000 evra. Kada ne može da dođe iz Barse, pošalje joj bukete cveća na kućnu adresu - otkriva naš sagovornik.

- Srećna sam, zaljubljena i ispunjena, kao što se i vidi na meni. Neću ništa više da pričam, da ne izmalerišem. Ranije sam previše govorila o svom privatnom životu, a sada je vreme da ga sebično čuvam za sebe. Što se manje zna, to sam srećnija - poručuje Bubamara.

