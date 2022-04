ERA NEĆE NI DA ČUJE ZA KAUCIJU! Pevaču ne pada na pamet da plaća za slobodu unuka! Evo šta se desilo pre mesec dana: NEKA SNOSI POSLEDICE!

Drama se nastavlja!

Unuk Ere Ojdanića, Nikola Anđelić, uhapšen je pre nekoliko dana sa još lica zbog sumnje da su učestvovali u posredovanju prostitucije.

Pevač je zbog toga već danima van sebe i ne može da veruje šta se dešava. Ipak, za plaćanje kaucije i pomoć unuku, Era neće ni da čuje.

- Kauciju? Ne bih dao ni jedan jedini dinar ni za jednog unuka, ni za sina, ni za ćerku, ni za prijatelja, ako si nešto uradio snosi posledice! Da ja plaćam kauciju ne pada mi na pamet. Da idem na tezgu i da platim kauciju unuka da izvadim iz zatvora, to ne bih uradio, nisam od tih ljudi, ko je šta uradio neka odgovara, kao i ja za sebe. Ako bude kriv nosiće mrlju do kraja života - besno poručuje Ojdanić i priseća se šta mu je nedavno unuk rekao o takođe uhapšenom menadžeru i kumu Kaje Ostojić, Dušku Banjcu, privedenom takođe u ovoj akciji.

- Rekao mi je pre mesec, mesec i po dana: ‘Deda, pozdravila te koleginica koja trenira kod mene’. Pitam ga koja, on mi kaže da je Kaja, pitao sam ga: ‘Otkud ti znaš Kaju?’, ona je bila sa mnom u ‘Velikom bratu’. Zahvalio sam se i uzvratio pozdrave, a on mi je rekao: ‘Kaja i njen menadžer su moji klijenti i dolaze kod mene u teretanu na treninge. Čak mi je jednom prilikom njen menadžer rekao: Pozdravi dedu, čuo sam o njemu sve najbolje, ako mu treba neka dobra tezga mogu da mu napravim. Rekao sam mu da se zahvali i da meni ne treba menadžer, da me ljudi znaju, da moj broj znaju svi u svetu. To je sve što sam znao, preneo mi pozdrave od koleginice i poslovnu ponudu za tezgu - rekao je Era.

Podsetimo, u velikoj akciji policije, sprovedenoj pre nekoliko dana, privedeno je 29 ljudi osumnjičenih za podvođenje i prostituciju, a među njima su i neke od naših poznatih ličnosti, među kojima je i nekadašnja misica bivše Jugoslavije i pevačica Slavica Dajana Tripunović.

