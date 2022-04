Ovo nije bilo očekivano!

Kako je u novom izdanju emisije "REDaljka" na RED televiziji, kroz koju vas vodi voditeljski dvojac Ana Radulović i Stefan Kandić, poznatiji kao Kendi, gošća bivša zadrugarka Kristina Spalević, sa njom je došao i njen momak, takođe bivši zadrugar, Kristijan Golubović. On je ovom prilikom bio iza kamera, kako bi posmatrao i bodrio svoju lepšu polovinu.

Ni ovog puta, novinarima portala Pink.rs nije promaklo Kristijanovo ponašanje kroz ceo tok emisije. Za početak, Kristijan je kuckao sve vreme poruke, čak se i par navrata nasmejao na komentare iz emisije.

To nije bio kraj! Naime, on je legao na kauč i zatvorio je oči, kako bi malo dremnuo, ali to nije dugo trajalo, jer je samo nekoliko trenutaka nakon toga, ponovo ustao i nastavio da kucka poruke i da, s' vremena na vreme, prati emisiju.

Da li iza ovog postupka stoji umor ili je ipak nešto drugo u pitanju, ostaje nam da saznamo.

Autor: N.Žugić