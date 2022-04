Bivša rijaliti zvezda je za naš portal, na najsuroviji način iznela svoje mišljenje o učešću najbolje drugarice u nikad napetijoj sezoni Zadruge!

Aleksandra Krstić, najbolja drugarica pevačice Marijane Zonjić, aktuelne učesnice „Zadruge“ se po prvi put oglasila za portal Pink.rs i bez dlake na jeziku prokomentarisala njeno učešće i ponašanje pred kamerama najgledanijeg rijaliti programa u regionu. Ona nam je takođe otkrila i njihov dogovor koji su imale pre njenog ulaska, ali i mišljenje njenih roditelji o celokupnoj situaciji.

Kako ti se čini Marijanino učešće u Zadruzi?

- Moram da priznam da u poslednje vreme malo slabije gledam. Marijani je ovo treće učešće, na početku je bila super ali posle ta veza sa Markom i sukobi sa Viki, to joj uopšte nije trebalo. Marko mi je odvratan, za mene je teška seljačina i psihički i fizički.

Zašto mu se vraća stalno, ako zna da on nije partner za nju?

- Ne znam, smatram da ako mu je jednom prešla preko nekih stvari, pa drugi, pa treći put, onda ona ponižava samu sebe. Ako je uvredio jednom i ponizio onda će to uraditi i svaki sledeći put. Ona tera inat Viki, zna da Viki ludi na nju, pa verovatno mu se vraća zbog toga. Ja znam da ga napolju ne bi ni pogledala. To je njihova igra ko će kome više da napokosti. Marijana je veliki inadžija, ona kada se zainati ona će da istera po svom i to mora da bude tako. Ja sam se šokirala da se ona prvi put vratila Marku, a već kad se vratila drugi i treći shvatila sam da je to samo jedno, a to je teranje inata. Ona je Viktoriji bolna tačka i onda to ciljano radi.

Da li joj zameraš samo vezu sa Osmakčićem?

- Na početku je super bila, trebala je takva da ostane. Nažalost je dala povoda da je komentariše Marko koji je niko i ništa. Moram da kažem da sam gledala onu scenu kako je probudila Marka i Viki sa onom prljavom vodom, vraćala sam klip dvadeset puta, to je hit. Ne znam kako se setila da ih sa prljavom vodom polije ali meni to bilo presmešno. To podržavam, ne podržavam tuče i ostalo, nije ona starleta nego pevačica koja želi karijeru i ne treba da se spušta na nivo prostakuše. Ona je previše dala povoda i priče, zahvaljujući njoj oni opstaju u rijalitiju. U jednom momentu je Marijana napravila žrtvu od Viki, a sada se sami kači na nju kako bi ostali što duže. On stalno mlati rukama, a ona ide čupave kose u bademantilu, imaju se*s i to je to. Više nisu zanimljivi!

Da li Marijanu vidiš pored nekog drugog zadrugara u emotivnom smislu?

- Od svih zadrugara, najbolji mi je Dino, kao prijatelj najbolje joj se pokazao on.

Da li si joj dala neki savet pre ulaska u Zadrugu?

- Da, pričale smo dugo, dugo. Rekla sam joj da je imala grešku zbog koje je diskvalifikovana iz treće sezone. Moj savet je da bude sama, ne treba njoj dečko. Treba da ide sama, ne treba da ima se*s i radi neke stvari, ne treba da se vezuje za ljude. Neka iznosi svoje mišljenje, a ne da traži tamo drugarice. Ne može ona od kur*etina i klošarki da nađe drugaricu, jer tamo je devedeset posto devojaka sa lakim moralom i tamo ne može da nađe iskrenog prijatelja. Nije joj trebala ni Ana Jovanović, ona je meni katastrofa, ispratila sam njene gole slike i priče sa bivšim dečkom. Katastrofa! Bilo bi mi drago da ne sklapa prijateljstva više ni sa kim.

Da li si očekivala da joj se Mina Vrbaški neće javiti kada se uselila u Belu kuću.

- To veče me je njega majka zvala i pitala da li sam videla da joj se Mina nije obratila. Ja sam joj rekla da ne znam šta je drugo mogla da očekuje. Ja Minu znam kada je imala četrnaest godina i tražila da se slika sa mnom, a sada izigrava kao neku megazvezdu. Ona je koristila Marijanu, ona ima sposobnost da slatko priča i ljudi padaju na te fore. Ja sam Marijanu upozorila na to, rekla sam joj da joj se ne poverava, ali evo sada je se Marijana uverila ko je Mina samim tim što joj se nije ni javila kada je ušla. Ali dobro, kada izađe videće šta se sve dešava i sigurna sam da je će joj ova Zadruga mnogo značiti.

Kako komentarišeš Marijanino druženje sa Mensurom s obzirom da su priznali da su bili intimni, a sada se druže, kao i njeno zbližavanje sa Milicom.

- Milica je prava devojka sa sela, vidi se da je pratila rijaliti od malena. Ušla je taktički, ali ona je meni katastrofa. Vidi se da koristi njenu garderobu i mislim da je koristoljubiva.

Kako Marijanini roditelji gledaju na njeno ušećše?

- Oni su preponosni, ne mogu da veruju da je sve ovako ispalo. Zameraju Marka, mada su na početku govori da je super, ja sam odmah rekla da je on katastrofa. Oni su govori, hajde polako i na kraju sam ja bila u pravu. Dečko je pun kompleksa, to se vidi.

Kako se nosiš sa negativnom komentarima na njen račun?

- Ja sve primam srcu, moram da kažem da sam sa dosta naših zajedničkih prijatelja prekinula druženje. Kada je Maja Marinković bila u Zadruzi i kada su imale onaj sukob mene su zvale naše drugarice i pitale šta ona radi unutra, sramota ih je što im je Marijana drugarica, a Marijana je se tada samo branila, nije dozvoljavala da joj neko čupa kosu. Ja sam uz nju šta god da bude. Ja imam sve crno na belo, krinšotove i prepiske da joj pokažem kada izađe da zna ko su joj prijatelji. Ti isti ljudi se prave ludi, kada je ona unutra osuđuju je, a kada izađe napolje sve lepo. Meni je ona ove sezone top, samo je Marko zamerka ali i ja da sam tamo ja bih njemu zagorčavala život svaki dan. Volela bih da je vidim u finalu mislim da je zaslužila to.

Autor: Nemanja Vasiljević