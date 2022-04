Emotivno.

U najnovijem izdanju emisije "Premijera Vikend Specijal", Nemanja Vujičić je ugostio takmičarku najgledanijeg rijaliti šou programa na našim prostorijama "Zadruga", Sandru Rešić koja se na samom početku emisije zapevala svim gledaocima, a onda započela svoju bolnu i potresnu ispovest pred milionskim auditorijumu.

Šta si u životu mnogo platila?

- Onda kada sam se predala previše, i prijateljima i kolegama. Koštalo me je to što nisam bila obazriva, uvek su ljudi gledali da iskoriste neki momenat da me povrede... Što se tiče ljubavi, nije me toliko koštala ljubav sa momcima, više su me koštala prijateljstva, dosta puta su me izdali... - započela je priču pevačica.

Kako je izgledalo tvoje detinjstvo?

- Bilo je lepo, mama nije dozvoljavala da primetim nedostatak oca, ne mogu da kažem da je bilo teško. Majka se uvek trudila da ne saznam da li imamo para ili ne. Moram da kažem da sam imala srećno detinjstvo, i da zahvalim majčinoj strani, dedi. Bila sam dete za razliku od današnje dece. Najviše mi je nedostajala ta muška figura. Majka i ja smo uvek bile same, sve što je mogla da me nauči me je naučila, ali mi je falila muška figura u života koja će da me nauči dosta toga. Majka me naučila da se borim za život, ona nikada nije plakala i mene tako ljudi gledaju kao nekog malog muškarca, ja nemam problem da zamenim gumu i spremim ručak i spremna sam sve.

Koliko si bila vezala za oca?

- Ne puno, upoznala sam ga kada sam imala nekih devet, deset godina. Tako da to što smo viđalo do moje osamnaeste godine dok nije preminuo je bilo neko normalno viđanje.

- Često sanjam svoju majku, i mnogo mi nedostaje. Često mi je loše u Beloj kući i razmišljam o njoj, ali onda pomislim na svoju majku Cicu i kažem sebi da moram dalje. Ona mi je najveći životni oslonac. Išla sam u školu i na gimastiku, i klavir i engleski i svašta i čini mi se da sam probala da budem dobro dete svojom majci. Volela bih da joj kupim stan, mi smo pod kirijom od kada sam se rodila. Kada sam odabrala svoju karijeru i sve znam da ću da zaradim za tu kiriju, ali znam šta njoj to znači. Imam želju da kupim stan i da bude na njeno ime Cica Rešić. Mnogo je u životu patila, gledam ove ljude u rijalitiju kako stvaraju probleme bez problema, i onda pomislim da oni ne znaju šta su problemi - pričala je pevačica kroz suze.

Da li si se plašila da ćete ostati na ulici?

- Mi smo se selile dvanaest puta i dva puta smo ostale bez stana i morali smo da izađemo jer nismo imali novca, koliko god se majka trudila da pozajmi nije mogla da nađe. I eto u dva slučaja smo ostale na ulici. Sećam se kada samo u jednom bile u hotelu, nismo mogle na ulicu i meni je moj stric poslao pare. Bile smo pet dana tamo i imala sam u jednoj ruci trista evra za stan u koji moramo da uđemo sutra, drugoj ruci nekih deset hiljada da platimo taj hotel. Imala sam dvadeset i šest godina tada. Mama je ekonomista, u jednoj firmi je bila komercijalista dvadeset godina. Bila je na jednoj ozbiljnoj funkciji sa ozbiljnim ljudima, i tu sam osedela od brige. Ali sada ne radi, jer ja mogu da zaradim dovoljno.

U video - prilogu pogledajte detaljnije:

Autor: N.V.