Trenutak koji ostaje urezan zauvek!

U emisija "Premija Vikend Specijal", Sandra Rešić je ogolila dušu o svom privatnom životu Nemanji Vujičiću i iznela najsitnije detalje iz života za koje javnost nikada nije saznala. Nakon što je otkrila da je upoznala oca dan pred njegovu svadbu, ona je kroz suze nastavila priču o njemu.

Šta si ga pitala kada si ga prvi put videla?

- Ništa, on je mene pitao da li ga volim, ja sam rekla ne. Nikako nisam mogla da ga volim jer ga ne poznajem. Cica je bila ljuta na njega mnogo, ne zato što je prevario i pio nego zato što nas je ostavio u jednoj sobi bez grejanja.

Šta nisi stigla da ga pitaš?

- Što? Što se nisi javio do desete godine? Ima jedna stvar koju nikada nisam rekla, to je ono što sam saznala naknadno. To je priča koju slušam godinama, u vreme kada je bio velika zvezda, menadžeri su mu govorili da treba da govori da nema nikoga i da ne treba da govori da ima dvoje dece. Ja sam čula to od ljudi koji su bili uz njega tada.

Kako je izgledalo devet godina vašeg poznanstva?

- Trudio se, dolazio je kod nas kada mu je bilo teško. Nije imao novca pred kraj, trošio ih je na sve samo ne na nas. Bio je zavisnik od alkohola, lečio se par puta ali nije uspelo. Pio je dve litre vodke dnevno, bio je pitom i miran... Nisam rekla da je on bio loš otac, ali nije umeo.

Kako je izgledao vaš poslednji dan?

- Slušali smo Vidu Pavlović, a ja sam pržila šnicle, ono ulje je prštalo sećam se kao da je bilo juče, jeli smo to i slušali Vidu Pavlović i Vericu Šerifović preko četiri sata, on je pio vodku, a ja vodu. Pitao me da li mi treba nešto, ja sam rekla ne i dva dana nakon toga mi je njegov menadžer rekao da je preminuo. Moj otac nije bio dobar za mene i moju majku, ali nije znao bolje, mogu da kažem da je bio dobar čovek. Meni sada ništa ne fali ali sve ostale ljude oko sebe je obezbedio i dao je sve, imao je petosoban stan na Banovom Brdu, šestoro ljudi je imalo ključeve, mi nismo.

Kako je izgubio život?

- Od akutnog pankretitisa koji se javio zbog alkohola.

U video - prilogu pogledajte detaljnije:

Autor: N.V.