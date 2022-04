HANDANOVIĆ RADI NA NOVIM PROJEKTIMA, a evo šta ga koči: Navikao sam na Marinine tekstove, 15 godina sam radio sa njom (VIDEO)

Srpski kompozitor Damir Handanović karijeru je započeo na radijskoj frekvenciji.

Ovaj detalj iz života istaknutog kompozitora malo kome je bio poznat.

Handanović se na promociji jedinstvenog "open ear" koncepta koji je osimislio Welcome to Fun radio, prisetio da je karijeru započeio davne 2001. godine upravno na radiju.

Danas, 21 godinu kasnije pored primarnih poslova, za komponovanje sa velikim muzičkim imenima uvek ima vremena.

- Obično sada u studiju radim noću. Pripremam nešto novo, radio sam Sašu Matića, Gogu Sekulić, Cecu sam krenuo nešto da radim, pa stanem hteo bih da napravim nešto novo, ali da ne izgubi svoj personaliti. Ozbiljan hendikep imam što Marina Tucaković više nije sa mnom. Navikao sam na njene tekstove, na taj neki standard i od svakoga očekujem ili to ili jače. Ima talentovanih ljudi, može da se probere, ali sa njom sam radio 15 godina - naveo je Handanović.

On je govoreći o konceptu "open ear" koji podrazumeva da se radijska emisija svake subote emituje iz TC Galerija, rekao da to osim Welcome to Fun radija nema ni jedan drugi ko nas, a možda nema ni u regionu.

- Iza toga stoji inovativna ekipa, kreativna, koliko ove ljude poznajem i mislim da to rade na jednom zavidom nivou i da će tek da dobije svoju težinu i širinu. Predlažem im sa se što više šire i da ne budu smao Beograd i okolnina već da idu na celu Srbiju - naveo je Handanović.