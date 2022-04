DA SE NAJEŽIŠ! Osman Karić za Pink.rs OTKRIO ŠOKANTNA poklapanja! Datumi smrti Stefanove devojke i Anđelinog brata će vas ŠOKIRATI!

Bolne teme!

Kako se već mesecima pričalo o životnoj tragediji brata Anđele Đuričić, aktuelne učesnice Zadruge, odlučila je da javno progovori na ovu temu. Naime, to je prvi put uradila u radio emisiji Stefana Karića, radiju "Sprrrdnja" gde je do detalja opisala kako se to tačno dogodilo i kako se nosila sa bolnim gubitkom.

To je bila tema i sinoć u emisiji "Pitanja novinara", gde je svojim izlaganjem ostavila mnoge bez teksta i gde se svaka pora svih zadrugara naježila.

Ovim povodom, za Pink.rs, oglasio se otac Stefana Karića, Osman Karić, koji nam je otkrio detaljnu analizu koju je uočio kada su datumi rođenja i poklapanja njene ispovesti kod Stefana u radiju u pitanju.

Neverovatno ali istinito. Koincidencija ili viša sila. Anđelin pokojni brat, rođen je 16. marta, na isti datum kada je rođena Dijana Milojković, pokojna devojka Stefana Karića. Na dan 4.08. u 16h sahranjen je Anđelin brat, tačno u vreme i na datum kada je rođen Stefan Karić. Povrh svega, Anđela koja nikom do tada nije javno dala svoju ispovest, daje je baš Stefanu u radio emisiji. Pitam se da li u životu postoje slucajnosti ili se sve desava po nekom zapisu - otrkio je Osman za Pink.rs

Autor: Nikola Žugić