PESMU KOJU MU JE POSVETIO NIKAD NE PEVA UŽIVO Dejan Matić dugo je bio na lekovima zbog SMRTI drage osobe: Tada mi se srušio ceo svet...

Nikada se nije pomirio s ovim teškim gubitkom.

Iako je među kolegama jedan od omiljenih, budući da ga karakteriše vedar duh, folk pevač Dejan Matić pre pet godina suočio se sa najbolnijim gubitkom, zbog čega se mnogo toga promenilo. Njegov najbliži saradnik, koji mu je bio kao brat, iznenada je preminuo, a Matić i sam priznaje da je taj period teško prebrodio.

Tad mi se ceo svet srušio, mislio sam da nikad više neću izaći na binu, niti zapevati - prisećao se Dejan.

- Do danas nije prošao nijedan dan da ga nisam pomenuo. Tokom ta dva meseca kad sam bio najutučeniji čak sam po prvi put u životu pio lekove za smirenje. Do tad sam bio jak i čvrst, nisam znao da nešto može da me poremeti, izbaci iz koloseka i slomi. Mislim da niko ne voli svoju profesiju kao mi muzičari. Ta ljubav prema muzici me je izvukla iz depresije. Mom prijatelju sam posvetio pesmu 'Amanet' koju je napisao Saša Milošević Mare, ali je uživo nikad nisam otpevao iako su mi je mnogo puta tražili na nastupima. Previše je emocija u njoj - istakao je pevač pre nekoliko godina.

