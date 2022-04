VELIKO PRIZNANJE! Branša odlučila, Bane Obradović je najuspešniji menadžer decenije

Osnivač i direktor Melos estrade Bane Obradović i zvanično je najuspešniji menadžer u proteklih deset godina. Ovo je pokazala dosad najveća i najobimnija anketa sprovedena među menadžerima na prostoru cele bivše SFRJ.

Pedeset osam stručnjaka iz branše iz celog regiona dobilo je priliku da, u anketi koju je organizovalo Udružene scenskih umetnika, stručnjaka i saradnika u kulturi Srbije, među sobom po slobodnom izboru glasa za po trojicu koje oni smatraju najboljima. Nakon sabiranja glasova, Obradović je bio ubedljivo prvi sa četiri puta više glasova od drugoplasiranog na listi. Ovim povodom Banetu je uručena i specijalna plaketa iz ruku predsednika Udruženja Živorada Ajdačića.

- Ovo je velika privilegija, ali i velika obaveza, naročito jer dolazi od ljudi iz posla, odnosno od strane kolega. Potrudiću se da ovu laskavu titulu opravdam u godinama koje su pred nama. Još jednom hvala svima koji su glasali za mene – rekao je najuspešniji menadžer decenije a ovom povodom usledile su i brojne reakcije njegovih kolega i saradnika.

- Drugi najbolji menadžer svih vremena stare Jugoslavije, jer ja sam sada u penziji. (smeh) Ovog trenutka je bez konkurencije. Bane dugo sarađuje sa pevačima koji su velike zvezde, ono što je uradio za Tomu Zdravkovića i Željka Joksimovića je zaista izvanredno. Meni je samo jedno krivo što nismo u isto vreme radili, jer nas ne bi srušio ni Zapad – rekao je legendarni Velibor Džarovski, a reči hvale stigle su i od Đorđa Davida.

- On je neko koga uvažavaju u svim novonastalim zemljama odnosno bivšim republikama one velike zemlje, neko ko nikada nije prevario, ko nikada nije utekao, ko nikada nije ovaj posao shvatio kao varijantu brze zarade, već se ozbiljno posvećivao kao menadžer onome što ovaj posao zahteva. Zbog toga saradnja sa njim i jeste želja svih nas koji smo na javnoj sceni dugo. Koliko je on moćan i koliko je bitan, pokazuje i ovaj poslednji veliki uspeh sa filmom posvećenom Tomi Zdravkoviću. On je jedan od retkih menadžera koje poznajem koji je nevidljiv, a vrlo tačan, vrlo moćan, solventan i odgovoran bez obzira na to što je jako dugo u svom poslu. Bane za sobom ne ostvalja repove zbog kojih bi mogle da krenu neke loše priče, smatram da je nagrada apsolutno zasužena i aplauz za njega- rekao je David, a i Banetov kolega iz Crne Gore Duško Bojanić bio je oduševljen rezultatima.

- Ime Baneta Obradovića je jednako tačnost, preciznost i poštovanje prema svima. Zaslužena nagrada i želim mu od srca sve najbolje – rekao je on, dok je zadovoljan bio i Obradovićev saradnik Bora Đorđević.

- Bane ne radi samo sa „Ribljom čorbom“, mada nam organizuje velike turneje i koncerte, već i sa velikim brojem najeminentnijih izvođača svih vrsta. Sasvim zasluženo je proglašen menadžerom decenije. Mogu mirne duše da kažem da nam je svanulo od kada radimo sa njim. On svojim izvođačima posvećuje punu pažnju i ispunjava sve želje i za njih se bori kao lav. Ne samo da je veliki profesionalac, već je i pravi prijatelj – poručio je frontmen Riblje Čorbe.

Autor: promo