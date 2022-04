ZA PETAMA MU BILI KRIMOSI Potresno priznanje Marka Bulata: Stavljali su mi pištolj u usta i PREBIJALI NA NASTUPIMA

Nije mu bilo lako!

Pevač Marko Bulat nekoliko puta je govorio o incidentima koji su se dešavali na njegovim nastupima, a sada je u ispovesti za medije ispričao nesvakidašnju situaciju, kada su mu krimosi stavljali pištolj u usta dok je pevao. Kako kaže, u tim trenucima nije se plašio jer se trudio da bude dostojanstven i u situacijama u kojima mu život visi o koncu, pa se prisetio i šamara koje su mu momci s one strane zakona udarali iz čista mira.

- Nisam se plašio, ponos i dostojanstvo su uvek iznad straha, dešavalo se da dođe i prvo izvadi pištolj, pa mi lupi šamar. Ja sam pevač, on je kriminalac. Obračunavao sam se, čak i u situacijama kad su mi pištolj stavljali u usta. Pravi kriminalac devedesetih je bio gospodin čovek, kako prema muzičarima tako i prema konobarima, a mene su ovi gradski nazovimangupi bez pokrića napadali i iživljavali se - prisetio se pevač devedesetih za Srpski Telegraf, kada je sve bilo dozvoljeno, a kako on kaže, tada se i na ubistva gledalo kao na nešto najnormalnije:

- Bila su dva ubistva, oba za vreme mojih nastupa i desila su se na moje oči. Za ta luda vremena to je bilo sve normalno. Ubistvo jednog mladog čoveka desilo se pet metara od mene, sećam se, bio je petak, sutradan kad je trebalo da splav ne radi bilo je više ljudi nego bilo kad. Još su bile rupe od metaka u zidu, mrlje od krvi se nisu ni osušile, a ljudi su se provodili kao nikad. To su te devedesete, ludo vreme. Drugo ubistvo bilo je na ulazu u splav, desilo se koškanje i prijatelj je slučajno ubio prijatelja. U Nišu je bačena bomba ispred lokala gde sam nastupao, ma bilo je svega.

Uprkos tome što je završio Bogoslovski fakultet, Bulat je odlučio da tezgari i na taj način zarađuje, što nije oduševilo njegove roditelje.

- Rat i teška vremena su mnogo toga promenili, inflacija je bila takva da sam za nekoliko sati pevanja umeo da zaradim majčinu penziju, koja je u to vreme iznosila pet maraka. U tim počecima roditelji nisu bili oduševljeni, ali su me podržali. Otac je došao da me sluša jedno veče na splav, a ja sam pevao šest sati bez pauze, ostao je do kraja da me sluša. Završio sam Bogoslovski fakultet, ali je pevanje ostala moja profesija - otkrio je Bulat, pa otkrio kako je izbegavao flert i koketiranje s obožavateljkama:

- Nisam padao na obožavateljke jer sam znao da koketiranje vodi u flert, a flert u greh. Vrlo jasno, ko to shvati, tako i postavi stvari na taj način. Supruga Marija nikad nije ljubomorisala jer nisam davao razloga za to. To je samo potvrda toga koliko mi veruje.

Autor: D.T.