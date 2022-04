Ne viđa decu, ne plaća alimentaciju i ne razgovara sa roditeljima.

Nenad Macanović Bebica u Belu kuću uselio se zajedno sa svojom devojkom Miljanom Kulić pre mesec dana, a od tada javnost ne prestaje da se interesuje za bogatog investitora, kako ga je Miksi predstavila. Macanović, odnosno Bebica kako ga od milja zovu Kulići, prema Miljani je pokazao bezuslovnu ljubav, koju ona testira svakodnevno stupajući u kontakt sa bivšim dečkom Lazarom Čolićem Zolom.

U želji da saznamo ko je Nenad Macanović, kako njegova porodica gleda na sve ovo, kao i kakav je njegov odnos sa njima, kontaktirali smo Nenadovog rođaka, čije ime i srodstvo sa Macanovićem su poznati redakciji Pink.rs, a koji je insistirao da bude anoniman. Bebicin rođak šokiran je zbog svega što ovih dana gleda na televiziji, ali kako nam je sam otkrio, ovaj zadrugar već dugo nije u dobrim odnosima sa svojim roditeljima.

Kako je i zašto došlo do razvoda njegovog braka?

- Niko nije bio za to, niko od porodice. Ali on je nešto uvrteo u svom mozgu, ne znamo šta. On se razveo, otac mu nije bio za to i zato je morao da izađe iz kuće. Roditelji su ga izbacili. Žena i deca sad mu žive na Altini. On je izjavio da je stan kupio, ali mislim da su podstanari.

Je l' imao ranije neke ispade, jeste li mogli da očekujete ovakvo njegovo ponašanje u rijalitiju?

- Ovo je čudo, verujte mi. Ovo niko nije očekivao.

Šta se dešava sa tom njegovom firmom koju je spominjao u rijalitiju?

- Nenad nema nikakvu firmu. Firmu ima njegov otac. Njegova firma je dobra i cenjena, sad je angažovana na Kliničkom centru. Bavi se klimatizacijom i ventilacijom njegova firma. On (Bebica) je tri autobusa prokockao. On je izjavio da je 2008. godine počeo da radi, kao inženjer, nema od toga ništa. Ja sam njega poštovao do nekog trenutka, ali pre godinu i po sam shvatio da je on skrenuo sa puta.

A šta je sa tih šest, sedam stanova koje su Miljana i Nenad spominjali da on ima?

- Njegov otac ima kuću, to ste slikali, znate koja je. Prekoputa kuće stoji zgrada, dole radionica i garaža, gore šest stanova. To je sve što je njegov otac napravio. Sve ostale stanove koje on navodi, to nema veze s vezom. Nenad je sve izmislio!

Rođak Nenada Macanovića Bebice očajan je zbog njegovog ponašanja u rijaliiju i veze sa Kulićkom.

16 puta je rekla da mu ne treba, 16 puta mu je prišla. Marija hoće nju da udomi u kapital! Zato Marija nju ljaga, a njega štiti - rekao je on.

Kakav je Nenadov odnos sa roditeljima?

- Otac ga ne priznaje već godinu i po, ili dve godine, nikako! Tri autobusa je prokockao, 100.000 evra je pozajmio iz Nemačke od jednog čoveka. A te pare što je pozajmio su mu navodno trebale da kupi autobuse. Sve je prokockano! On se izgleda bavio svim i svačim, osim onim čime treba. Ono što je naveo 200.000 evra da je kao dao investitoru, ma ko još daje pare unapred?! Nenadov otac je dao stan kako bi taj dug 100.000 evra vratio tom čoveku, da se ne bruka familija. Roditelji su mu sve pružili, sve mu je dato na tacni, a on je familiju obrukao! Sve nas je obrukao, a najviše oca i majku.

Kakva je njegova bivša supruga i da li se Nenad viđao sa decom i plaćao alimentaciju?

- Ekstra dobra žena, majka prava, sa dvoje dece. On nije decu viđao tri meseca, kao priča tamo:"Zvao sam", laže. To je laž. Ne isplaćuje ni alimentaciju. Nenadovi rođaci viđaju unuke i bivšu snaju, oni su normalni ljudi i stalo im je do te dece.

Pre ulaska u rijaliti Miljana se hvalila da su ona i Nenad kupili hotel na Zlatiboru, znate li nešto o tome?

- To je laž. Neverovatno, čovek izjavio da je kupio hotel na Zlatiboru, ma to je notorna laž. Kad sam to čuo, samo sam se prekrstio. Da li je moguće da čovek i drolja, ne mogu da smislim ono (Miljanu).

Njegovi roditelji nikada ne bi i neće prihvatiti Miljanu! Nema šanse! Marija Kulić da je dobra i poštena žena ne bi došla u Zadrugu. Ti si domaćica, žena koja si ostavila muža kod kuće i unuka. Ti sada za tri meseca prihvatila Bebicu, vidi majke ti mile. 32 godine ima, zoveš ga bebica. Ja znam šta ona hoće, da je udomi u tu porodicu.

Da možete da se čujete sad sa njim, da li biste mu rekli nešto i da li mislite da bi vas razumeo i uvažio vaše reči?

- Ne bi on to prihvatio, on ima neki svoj princip da ga ne interesuju ni otac, ni majka, samo Marija ga zanima.

Šta mislite zašto je Bebica tako očaran Miljanom pa i pored njenog flertovanja sa Zolom, Nenad i dalje ostaje u toj vezi?

Ne znam. Ili je nešto popio u piću, ili je vradžbina. Ja imam samo to objašnjenje, treće nemam. Ta priča kao Zlatibor, hotel, kartice... On nema dinara na kartici, njemu je otac zavrnuo slavinu! Koji stanovi, koja gradnja?!

Šta mislite da će da se desi kad Kulići saznaju da Nenad nema stanove koje je pominjao i da je sve farsa?

Mislim da će da bude raskol kompletan! Nema od toga ništa. Ali nažalost, izgubiće on sve - rekao je Bebicin rođak za Pink.rs.

Autor: J.Đ.