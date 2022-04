Sledi rasplet novog estradnog rata!

Milica Pavlović i Aca Lukas prekinuli su svoje višegodišnje prijateljstvo, a pevačica je njihov duet "Kidaš me" sa Jutjuba izbrisala, kako kaže, "iz principa". Međutim, priča se da su Milica i Lukas zaratili onda kada je pevačev menadžer Saša Mirković navodno nagovorio Lukasa da Milici traže 150.000 evra na ime autorskih prava za duetsku pesmu, a pričalo se da su joj pesmu skinuli sa njenog Jutjub kanala i stavili zabranu za korišćenje. S druge strane, Milica kaže da je spot svojevoljno uklonila, a bilo je reči čak i da će Lukas ponovo snimiti istu pesmu, samo sa drugom pevačicom.

Kada su novinari ovim povodom kontaktirali Sašu Mirkovića, Lukasovog menadžera i producenta, on je najpre istakao da "ne zna o kome se radi".

Nemam pojma o čemu pričate, ne znam ni ko je Milica Pavlović. Verujte mi da ne poznajem osobu, ne znam o kome pričate - počeo je Mirković za 24sedam, a potom otkrio zbog čega je došlo do problema kada je reč o duetu Milice i Ace.

- Što se tiče dueta "Kidaš me", njega je izdala njena tadašnja produkcijska kuća, koja na to nema pravo. Milica ga je okačila na svoj "kanal", ali taj kanal pripada njima. Lukas i mi kao njegova matična produkcija, "Hype" produkcija, nikada se nismo sa tim usaglasili. Podneli smo zato tužbu protiv produkcije, u sporu smo sa njima, i oko 10 miliona evra, a ne samo oko te jedne pesme. Nije ona uklonila pesmu već je pesma "strajkovana" od strane produkcije Ace Lukasa i pesmu je uklonio Jutjub. Na osnovu toga su uzeli ogorman novac, a niko nije Lukasu isplatio ni dinar. Da li to znači prijateljstvo? Da vas neko koristi i uzima vam novac i na osnovu vaše popularnost stiče svoju popularnost?! U najmanju ruku to nije prijateljski, da ne kažem da je bezobrazno. Nisam se bavio Milicom, ne znam personu, štitim samo Acine i svoje interese i svoje produkcijske kuće - kaže Saša, koji je priznao da li su se Milica i Aca unapred dogovorili na čijem će kanalu biti objavljen njihov duet "Kidaš me".

Verovatno je Aleksandar njoj hteo da učini, međutim, on u tom trenutku nije imao sposoban menadžerski tim koji će da misli o njegovim interesima - priča Saša koji nije zastupao Lukasa u trenutku kada je pesma objavljena.

- Desilo se kao sa Ivanom Selakov, i mnogima drugima sa kojima je snimio duete, da su isključivo oni uzimali novac od tih pesama. Ne verujem ipak ni da je on pitan gde će se ta pesma okačiti. Aca nije materijalista, ali ima nas koji smo tu da zaštitimo njegov interes. Ima i on decu, pa moramo misliti o svemu. Biće da je samo Aca tu bio prijatelj, a ona nije nikad. Uzela je novac, stekla popularnost na osnovu Ace i više nije prijatelj. Eto, ja to tako ovo sad doživljavam. Što nije ponudila da pesma bude okačena na njegov kanal - zaključio je Mirković.

Autor: D.T.