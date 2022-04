Otvorila dušu!

Pevačica Marija Mikić je u šestom mesecu trudnoće, a u julu očekuje svoje prvo dete, koje je, kako je saznala, ženskog pola. Marija je presrećna što će uskoro postati mama, posebno jer je pre ove trudnoće doživela dva pobačaja.

Da stvar bude gora, Mikićeva je ubrzo nakon spontanih morala da održi unapred zakazane nastupe.

- Nisam želela da pričam o gubicima bebe, jer niko ne mora da zna da li sam ili nisam tužna i kako mi je - počinje Mikićeva, i otkriva intimne detalje:

- Desilo mi se dva puta da izgubim bebu, a da imam zakazan nastup. Dok sam se spremala bukvalno sam plakala i šminkala se. Jednom se to desilo u nedelju, a nastup sam već imala u sredu. Pevala sam i vratila se kući s drugom energijom. Nikada niko nije znao i nije primetio kako mi je.

Marija je takođe progovorila i o trombofiliji, bolesti za koju je saznala da je ima tek kada je ostala u drugom stanju. Trombofilija inače utiče i na gubitak bebe, odnosno nezadržavanje ploda.

- Kada mi se to dešavalo, govorila sam bliskim ljudima da ćute i ne pričaju o tome, dok me jedna drugarica nije pitala mislim li da sam sebična. Sasekla me je, a u glavi su mi bili roditelji, porodica... Rekla sam sebi da je u pravu i čim sam dobila priliku, govorila sam o tome. Sada već znam oko 30 devojaka koje su otišle da rade test na trombofiliju i neke će rešiti svoj problem. Uradila sam dobro delo iako znam da će me ti naslovi uvek pratiti, ali i to je u redu. Članovi familije me nisu kritikovali, ali su me pitali da li sam morala da javno pričam o tome. Nisam morala, ali sam htela i ne kajem se - zaključila je Marija u jednoj emisiji.

Podsetimo, Marija je ranije, u intervjuu za medije otkrila sa kakvim se promenama rasploženja suočava u drugom stanju.

- Promene u trudnoći su katastrofa. Ja moram Joci javno da se izvinim. Jer ti ništa ne primećuješ, misliš da si u pravu, a u stvari si izdrndana trudnica. Jednom sam plakala i pola dana nisam razgovarala sa njim jer mi 45 minuta nije napisao da me voli. I u sledećem trenutku se ja oduševljavam mačkom. On me snima i kaže "Bože sačuvaj". Pa je krenula svađa što ne možemo mačku da dovedemo kući (smeh). Stvarno je ovo drugo stanje, sve što osećam ružno mi je 100 puta više, a lepše mi je 200 puta više.

Autor: P.R.