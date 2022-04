Otvorila dušu!

Nakon jučerašnjih brutalnih uvreda i nezapamćenog skandala koji su napravili Miljana Kulić, Nenad Macanović Bebica i Lazar Čolić Zola, za naš portal Pink.rs se oglasila Marija Kulić, majka rijaliti zvezde Miljane koja je svojevremeno zajedno sa njom bila deo rijaliti šou programa "Zadruga". Ona je bez dlake na jeziku prokomentarisala trenutnu situaciju ljubavnog trougla, a onda nam otkrila i ono što ceo region interesuje, a to je imovinsko stanje Macanovića o kom se prekuliše od njihovog ulaska u Belu kuću.

Na samom početku intervjua smo Mariju pitali kako gleda na svađe i raskid Miljane i Nenada, i Zolinu izjavu ljubavi svojoj bivšoj verenici.

- Miljana nema takvu dušu da gleda Nenada kako pati, ona samo hoće da da doznanja da se igra sa Zolom. To je najbolji način da mu se osveti za sve, da se igra sa Zolom. Ona je to zamislila kao i igru i to je tako. Ali opet zatvoreni prostor je vratio neku vrstu emocije prema njemu, normalno je da rasčiste neke stvari, Nenad to jako teško podnosi. Meni se ne sviđa to što on nije dostojanstven, on kada bi je pustio ona bi se sama vratila njemu, ali je jako nestrpljiv i plaši se da ga ne izgubi. Nenad u momentu tako reaguje da hoće da pobegne odmah, moj savet mu je da je samo pusti u tim trenucima i ona će sama da mu se vrati. Nije se snašao u rijalitiju i to je normalno jer je prvi put tu.

Da li mislite da Miljana preteruje u toj igri sa Zolom?

- Miljana je nepredvidiva, u svakoj sezoni je drugačija, kao da je rođena za rijaliti program, svaki put nas iznenadi. Ako on kaže da ga više ne interesuje, ja bih ga podržala. Ne bih ni ja prešla preko toga.

Da li se plašite da će okrenuti novi list i odlučiti da joj okrene leđa zauvek?

- Ne, ja bih ga podržala jer je i to ispravno, prešao je jednom, drugi put, sve ima svoje granice. Ona treba da se nauči kako može i sa kim može da se igra. Zoli treba opstanak u rijalitiju, nije mu uspeo šou sa Nevenom i Irmom, on nema osećanja prema Miljani samo gleda interes. Nenad je stvarno voli, to se vidi, oni su se brzo vezali, potpuno sam sigurna da je voli.

Od samog ulaska u Belu kuću, u medijima se spekuliše o imovini Nenada Macanovića, on je izjavio da je kod vas ostavio auto marke audi A8, da ima sedam stanova i firmu. Da li je to istina i šta vi znato o tome?

- Mene ne zanima šta on ima, ako ga Miljana voli i ako on poštuje nju i Željka kod nas je dobro došao, džeba lebaroši me ne zanimaju, ako su roditelji digli ruke od njega kod nas je dobro došao, on je vredan, radiće i to je to. Čula sam da i njegov zet Ivan priča svašta. Ne znam zašto su ga se roditelji odrekli, ne znam šta je on to uradio da bi oni doneli takvu odluku. Što se tiče auto, to nije istina. Oni su imali dogovor da Zolu prave ljubomornim, a što se tiče firme neću da komentarišem. Ljudi kada se vole mogu da steknu sve. Meni je samo važno da on poštuje Miljanu,

Autor: N. Vasiljević